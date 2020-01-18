Меркель и наследный принц Абу-Даби обсудили ситуацию в Ливии

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце

"Разговор состоялся по инициативе канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Обсуждалась в первую очередь тема Ливии", - говорится в сообщении ведомства.

Встреча прошла перед международной конференцией по Ливии, которая состоится в Берлине завтра. Наследный принц Абу-Даби не принимает в ней участия.

"Канцлер и наследный принц согласились, что конфликт в Ливии не может быть разрешен военным путём. Мир и стабильность в Ливии должны быть достигнуты путем переговоров. Оба приветствовали режим прекращения огня, который был достигнут несколько дней назад. Они призвали стороны конфликта договориться о долгосрочном перемирии", - говорится в сообщении.

Канцлер и наследный принц подчеркнули, что государственные институты Ливии должны быть восстановлены, а сектор безопасности страны нуждается в реформах, в том числе для борьбы с терроризмом и экстремизмом. Необходимым условием для этого является прекращение вмешательства извне, считают обе стороны.

Наследный принц выразил полную поддержку Берлинскому процессу по Ливии, а также итогам подготовки к конференции. Он подчеркнул, что ОАЭ намерены поддержать результаты берлинской конференции.

Германия во вторник официально объявила о проведении конференции по урегулированию в Ливии 19 января в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Премьер-министр Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявили, что примут участие в берлинской конференции.

Берлинская конференция пройдет после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа. Делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.