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2020-01-18T20:48+0300
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Меркель и наследный принц Абу-Даби обсудили ситуацию в Ливии
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РИА Новости

Меркель и наследный принц Абу-Даби обсудили ситуацию в Ливии

20:48 18.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
© РИА Новости / Алексей Никольский
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БЕРЛИН, 18 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсудили в Берлине ситуацию в Ливии, а также двухсторонние отношения и ситуацию на Ближнем Востоке, сообщили в субботу в кабмине ФРГ.
"Разговор состоялся по инициативе канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Обсуждалась в первую очередь тема Ливии", - говорится в сообщении ведомства.
Встреча прошла перед международной конференцией по Ливии, которая состоится в Берлине завтра. Наследный принц Абу-Даби не принимает в ней участия.
"Канцлер и наследный принц согласились, что конфликт в Ливии не может быть разрешен военным путём. Мир и стабильность в Ливии должны быть достигнуты путем переговоров. Оба приветствовали режим прекращения огня, который был достигнут несколько дней назад. Они призвали стороны конфликта договориться о долгосрочном перемирии", - говорится в сообщении.
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Канцлер и наследный принц подчеркнули, что государственные институты Ливии должны быть восстановлены, а сектор безопасности страны нуждается в реформах, в том числе для борьбы с терроризмом и экстремизмом. Необходимым условием для этого является прекращение вмешательства извне, считают обе стороны.
Наследный принц выразил полную поддержку Берлинскому процессу по Ливии, а также итогам подготовки к конференции. Он подчеркнул, что ОАЭ намерены поддержать результаты берлинской конференции.
Германия во вторник официально объявила о проведении конференции по урегулированию в Ливии 19 января в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Премьер-министр Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявили, что примут участие в берлинской конференции.
Берлинская конференция пройдет после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа. Делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.
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