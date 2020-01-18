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В Латвии заявили о готовности перекачивать нефть в Белоруссию
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РИА Новости

В Латвии заявили о готовности перекачивать нефть в Белоруссию

20:48 18.01.2020 (обновлено: 21:36 18.01.2020)
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© Depositphotos / crstrbrtДобыча нефти
Добыча нефти
© Depositphotos / crstrbrt
МИНСК, 18 янв — РИА Новости. Латвия располагает всей необходимой инфраструктурой для перекачки нефти через свою территорию в Белоруссию и обратно, заявил министр путей сообщения Латвии Талис Линкайтс.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне нефтегазовых споров между Минском и Москвой говорил, что страна активно ищет альтернативные источники поставок черного золота. В частности, глава государства отмечал, что Минск изучает организацию реверсной прокачки нефти по трубопроводу "Дружба" из Польши, а также поставки по нефтепроводу Одесса — Броды с Украины и через порты Литвы и Латвии. Во вторник первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что Минск изучает вопрос о поставках нефти с Украины, Польши, стран Балтии, Казахстана, Азербайджана.
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"Технически мы имеем всю необходимую инфраструктуру для того, чтобы перекачивать нефть через Латвию в Беларусь и обратно — в принципе в обоих направлениях есть такая техническая возможность. Просто надо обговорить технические условия", — заявил Линкайтс в интервью телеканалу ОНТ, которое показано в субботу.
По словам министра, если Белоруссия заинтересована, Рига всегда готова предложить свои условия. Он предположил, что предложения от Минска по транзиту нефти через Латвию могли получить предприятия страны и сейчас их рассматривают.
В четверг латвийский премьер Кришьянис Кариньш в Минске после встречи с Лукашенко заявил, что правительство Латвии заинтересовано в организации транспортировки нефти в Белоруссию из латвийских портов, однако это вопрос договоренности компаний.
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Мнение эксперта

Латвийские порты могут бороться за транзит, но говорить о рентабельных поставках нефти в Белоруссию нереально, заявил Sputnik Латвия член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.
По его мнению, Латвия будет пытаться "отбить" Белоруссию у Литвы.
"Ставки Латвии абсолютно понятны: белорусского транзита, а это в первую очередь калийные соли, хватит только на один порт — либо это будет Клайпеда, либо Вентспилс. Сделать рентабельными поставки нефти вряд ли возможно — все равно эта нефть будет дороже российской. В этом вопросе Латвия хочет "наиграть мячи" и помочь Лукашенко в его торге с Россией, где уже практически все согласовано, кроме премии в десять долларов на тонну", — пояснил Коктыш.
Эксперт подчеркнул, что главный вопрос здесь — белорусско-российские переговоры, а все остальное — подпевка, а не выстраивание отдельной линии между Латвией и Белоруссией.

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