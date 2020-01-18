В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Индонезии на северном побережье острова Новая Гвинея, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение зафиксировано в 16.38 по времени UTC (19.38 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 150 километрах к северо-востоку от города Джаяпура, который является административным центром провинции Папуа. Очаг залегал на глубине 33 километра.
Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
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