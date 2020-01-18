СМИ: украинское авиастроение оказалось в ловушке из-за санкций

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Отказ авиазавода " Отказ авиазавода " Антонов " от сотрудничества с российскими предприятиями ставит под вопрос производство самолетов и исполнение заключенных контрактов. Об этом сообщает киевская газета " День ".

Автор публикации отмечает, что самолеты, сконструированные "Антоновым", в значительной степени зависели от российских комплектующих, а Ан-148 целиком производили в Воронеже. После госпереворота в 2014 году предприятие отказалось от сотрудничества с Россией , когда киевские власти ввели против Москвы санкции. Компания пыталось договориться с западными поставщиками, но переговоры ни к чему не привели.

Украине удалось собрать два самолета без российских комплектующих: Ан-178 и демонстрационный экземпляр Ан-132D. С первым удалось выиграть тендер в Перу , а второй заинтересовал Саудовскую Аравию . Руководство "Антонова" заверяет, что в Перу согласны ждать, пока Украина соберет еще самолеты без российских комплектующих. При этом срок выполнения контракта — 2021 год.

Проект Ан-132D так и не воплотили в жизнь из-за смены власти в Саудовской Аравии. Демонстрационный экземпляр нельзя даже продать.

На "Антонове" уверяют, что сделали все, что могли, чтобы отказаться от российских деталей. Но для замещения компонентов требуется свыше двухсот миллионов долларов, которые государство так и не выделило.

"Ни копейки на это не получили. Откуда появятся эти самолеты? Я не могу делать самолеты просто так", — рассказал глава "Антонова" Александр Донец

На предприятии пожаловались, что из-за отсутствия финансирования теряют время, так как не могут проводить испытания имеющихся машин.

В " Укроборонпроме " обвинили предприятие в отсутствии четкого бизнес-плана, из-за чего государство не может выделить средства.

Директор по корпоративным правам и инвестиционным проектам компании " Мотор Сич " Владимир Семенов призвал отменить санкции против ряда российских предприятий для завершения строительства самолетов на Украине.

"Мы уже список сформировали, разослали и в Верховную раду, и в правительство, и в СНБО — исключите 23 предприятия из списка санкций, дайте возможность "Антонову" работать. Всего лишь 23 предприятия. Это даст толчок. Не захотите — остановим", — рассказал он.