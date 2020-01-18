СМИ: украинское авиастроение оказалось в ловушке из-за санкций

Автор публикации отмечает, что самолеты, сконструированные "Антоновым", в значительной степени зависели от российских комплектующих, а Ан-148 целиком производили в Воронеже. После госпереворота в 2014 году предприятие отказалось от сотрудничества с Россией, когда киевские власти ввели против Москвы санкции. Компания пыталось договориться с западными поставщиками, но переговоры ни к чему не привели.
Украине удалось собрать два самолета без российских комплектующих: Ан-178 и демонстрационный экземпляр Ан-132D. С первым удалось выиграть тендер в Перу, а второй заинтересовал Саудовскую Аравию. Руководство "Антонова" заверяет, что в Перу согласны ждать, пока Украина соберет еще самолеты без российских комплектующих. При этом срок выполнения контракта — 2021 год.
Проект Ан-132D так и не воплотили в жизнь из-за смены власти в Саудовской Аравии. Демонстрационный экземпляр нельзя даже продать.
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На "Антонове" уверяют, что сделали все, что могли, чтобы отказаться от российских деталей. Но для замещения компонентов требуется свыше двухсот миллионов долларов, которые государство так и не выделило.
"Ни копейки на это не получили. Откуда появятся эти самолеты? Я не могу делать самолеты просто так", — рассказал глава "Антонова" Александр Донец.
На предприятии пожаловались, что из-за отсутствия финансирования теряют время, так как не могут проводить испытания имеющихся машин.
В "Укроборонпроме" обвинили предприятие в отсутствии четкого бизнес-плана, из-за чего государство не может выделить средства.
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Директор по корпоративным правам и инвестиционным проектам компании "Мотор Сич" Владимир Семенов призвал отменить санкции против ряда российских предприятий для завершения строительства самолетов на Украине.
"Мы уже список сформировали, разослали и в Верховную раду, и в правительство, и в СНБО — исключите 23 предприятия из списка санкций, дайте возможность "Антонову" работать. Всего лишь 23 предприятия. Это даст толчок. Не захотите — остановим", — рассказал он.
Автор статьи считает, что Украине необходимо завершить программу замещения российских комплектующих, иначе контракт с Перу так и не получится выполнить. При этом он отметил, что авиастроительной отрасли на Украине не хватает программы развития и поддержки со стороны государства.
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