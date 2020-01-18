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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-19T04:54+0300
https://ria.ru/20200118/1563585490.html
В Минобороны назвали цель провокаций сирийских джихадистов в Идлибе
https://cdn24.img.ria.ru/images/156278/37/1562783711_0:149:2145:1356_1036x0_80_0_0_43b3f1c514abe00f5d5508601dbd9474.jpg
РИА Новости

В Минобороны назвали цель провокаций сирийских джихадистов в Идлибе

20:07 18.01.2020 (обновлено: 04:54 19.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийСитуация в сирийской провинции Идлиб
Ситуация в сирийской провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Руководство сирийских джихадистов, провоцируя новый виток эскалации в Идлибской зоне, рассчитывает заручиться поддержкой Запада, заявил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
По словам генерала, массовое недовольство населения диктатурой террористов провоцирует рост протестов на подконтрольных территориях. Значительное количество участников незаконных вооруженных формирований также постепенно выходит из повиновения руководству террористов из-за низкого уровня материального содержания.
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"В таких условиях главари джихадистов стремятся спровоцировать новый виток эскалации с целью мобилизовать боевиков в Идлибской зоне деэскалации для противостояния правительственным войскам и не потерять контроля над оккупированными территориями. При этом руководство радикалов явно рассчитывает на поддержку Запада, который своим вмешательством в очередной раз попытается не допустить решительных действий правительственных сил по ликвидации террористического гнезда в Идлибе", - заявил Боренков.
Вечером пятницы в районе населенного пункта Абу-Джреф бандгруппа численностью до 50 боевиков при поддержке боевых машин пехоты и шести танков атаковала позиции сирийской армии. В течение 18 января боестолкновения продолжились.
Зоны деэскалации конфликта в Сирии
13 июля 2017, 20:15
Зоны деэскалации конфликта в Сирии
4054229
Обсудить 7
Война в СирииЦентр примирения враждующих сторон в СирииВойна в СирииИдлиб (мухафаза)СирияВ мире
Популярные комментарии
Это начинает напоминать Вторую мировую войну: там тоже Запад не спешил помогать СССР освобождать себя от фашизма. Второй фронт открыли только лишь, когда увидели, что иначе вся Европа достанется нам. Это мы думаем, что джихадисты это плохо, а на Западе - ровно наоборот.
18 января, 21:33
Von Stirliz
1200004
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