В Минобороны назвали цель провокаций сирийских джихадистов в Идлибе

По словам генерала, массовое недовольство населения диктатурой террористов провоцирует рост протестов на подконтрольных территориях. Значительное количество участников незаконных вооруженных формирований также постепенно выходит из повиновения руководству террористов из-за низкого уровня материального содержания.

Обострение в Идлибе: боевики на танках и БМП атаковали армию САР

Обострение в Идлибе: боевики на танках и БМП атаковали армию САР

Вечером пятницы в районе населенного пункта Абу-Джреф бандгруппа численностью до 50 боевиков при поддержке боевых машин пехоты и шести танков атаковала позиции сирийской армии. В течение 18 января боестолкновения продолжились.