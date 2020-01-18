В Минобороны назвали цель провокаций сирийских джихадистов в Идлибе

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Руководство сирийских джихадистов, провоцируя новый виток эскалации в Идлибской зоне, рассчитывает заручиться поддержкой Запада, заявил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
По словам генерала, массовое недовольство населения диктатурой террористов провоцирует рост протестов на подконтрольных территориях. Значительное количество участников незаконных вооруженных формирований также постепенно выходит из повиновения руководству террористов из-за низкого уровня материального содержания.
"В таких условиях главари джихадистов стремятся спровоцировать новый виток эскалации с целью мобилизовать боевиков в Идлибской зоне деэскалации для противостояния правительственным войскам и не потерять контроля над оккупированными территориями. При этом руководство радикалов явно рассчитывает на поддержку Запада, который своим вмешательством в очередной раз попытается не допустить решительных действий правительственных сил по ликвидации террористического гнезда в Идлибе", - заявил Боренков.
Вечером пятницы в районе населенного пункта Абу-Джреф бандгруппа численностью до 50 боевиков при поддержке боевых машин пехоты и шести танков атаковала позиции сирийской армии. В течение 18 января боестолкновения продолжились.
13 июля 2017, 20:15Зоны деэскалации конфликта в Сирии