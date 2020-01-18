Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-18T19:59+0300
https://ria.ru/20200118/1563585285.html
Путин сделал все, чтобы с Россией считались, заявил Володин
https://cdn25.img.ria.ru/images/156346/48/1563464863_0:97:3018:1794_1036x0_80_0_0_a2341760f56d5c6de91ee8fca13f65f0.jpg
РИА Новости

Путин сделал все, чтобы с Россией считались, заявил Володин

19:59 18.01.2020
1041
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
ПСКОВ, 18 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин смог сделать Россию страной, с которой считаются в мире, сказал журналистам Госдумы Вячеслав Володин.
"Посмотрите, что смог сделать Путин, собрав страну, и от страны-изгоя, с которой никто не считался в мире и которая фактически была порабощена и советниками, и фондами? И какая роль нам отводилась? Тем, кто в стране жил. Он сделал всё, чтобы со страной не только считались, но чтобы страна по развитию, по всем параметрам конкурировала", - заявил Володин в ходе встречи с депутатами и чиновниками в Псковской области.
Вячеслав Володин
Вчера, 14:59
Володин считает, что санкции помогают промышленности "встать на ноги"
73112217
Обсудить 5
Вячеслав ВолодинВладимир ПутинРоссияПолитика
Рекомендуем
Колокольня Домского кафедрального собора в Риге в Латвии
"Время латышей ушло": жители Риги возмутились из-за русского языка
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Володин назвал послание Путина Федеральному собранию судьбоносным
Украинский военно-транспортный самолет Ан-178
СМИ: украинское авиастроение оказалось в ловушке из-за санкций
Полиция во время акции протеста в Бейруте
В результате столкновений в Бейруте пострадали 75 человек
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин о послании Федеральному собранию: это далеко не все
Ситуация в сирийской провинции Идлиб
В Минобороны назвали цель провокаций сирийских джихадистов в Идлибе
Добыча нефти
В Латвии заявили о готовности перекачивать нефть в Белоруссию
Казанский собор в Санкт-Петербурге
Путин пообещал решить вопрос оформления документов на могилу Кутузова
Сирийская армия
Десятки боевиков при поддержке танков атаковали сирийскую армию
Во время акции протеста в Бейруте
Полиция отбросила демонстрантов от здания парламента в Бейруте
Владимир Путин: Мы заткнем рот тем, кто пытается переиначить историю
Путин пообещал заткнуть "поганый рот" тем, кто переписывает историю
Табло курса обмена валют в Москве
В РПЦ вновь призвали богатых поделиться с бедными
Сейсмограф. Архивное фото
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева ответила на обвинения Водонаевой в "пропаганде агрессии"
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в истязании своих детей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:30Челябинец с автоматом гонялся по улице за мужчиной
06:27Тимошенко заявила о начале процесса "ликвидации" Украины
06:25У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,0
05:27СМИ: одного из советников Трампа по России отстранили от работы
05:23Помпео встретится с представителями ЕС, Египта, Турции, Германии и ОАЭ
05:05Сирийские школьники в Латакии получили сладости от российских военных
04:44Мадуро объяснил провалы политики Трампа в отношении Венесуэлы
04:42Ученые заявили об опасности рыбных палочек и "сурими"
03:30Трамп раскритиковал идею о строительстве "морской стены" в Нью-Йорке
03:10Врачи ЦПК: увлечение гаджетами резко снижает шансы стать космонавтами
03:09Исследование: россияне стали есть больше икры в Новый год
02:59Врач рассказала о самых вредных для сна привычках
02:43В Москве трое мужчин провалились под лед
02:39Во Владивостоке установили причину крупного пожара в ТЦ "Максим"
02:27Саррадж призвал сформировать группу международных сил по защите Ливии
02:06Трамп отвергает обвинения по статьям импичмента
01:57В Пушкинском музее прокомментировали притязания Польши на ряд картин
01:56Директора украинского авиазавода уволили за фото в форме пилота ВКС
01:51В Юте несовершеннолетнего подозревают в убийстве четырех человек
01:37Демократы обосновали импичмент Трампу
Лента новостейМолния