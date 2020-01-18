Путин сделал все, чтобы с Россией считались, заявил Володин

"Посмотрите, что смог сделать Путин, собрав страну, и от страны-изгоя, с которой никто не считался в мире и которая фактически была порабощена и советниками, и фондами? И какая роль нам отводилась? Тем, кто в стране жил. Он сделал всё, чтобы со страной не только считались, но чтобы страна по развитию, по всем параметрам конкурировала", - заявил Володин в ходе встречи с депутатами и чиновниками в Псковской области.