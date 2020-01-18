В результате столкновений в Бейруте пострадали 75 человек

Полиция во время акции протеста в Бейруте

БЕЙРУТ, 18 янв — РИА Новости. Ливанское отделение Красного Креста сообщило о 75 пострадавших в ходе столкновений у здания парламента в центре Ливанское отделение Красного Креста сообщило о 75 пострадавших в ходе столкновений у здания парламента в центре Бейрута

"Тридцать человек на данный момент госпитализированы в ходе столкновений в центре Бейрута. Сорока пяти гражданам оказана помощь на месте", — сообщается в заявлении.

Как передает корреспондент РИА Новости, среди пострадавших как демонстранты, так и силовики. В большей степени это пострадавшие от действия слезоточивого газа, также есть раненые из-за попадания камней.

Полиции удалось оттеснить демонстрантов от здания парламента к площади Павших, где продолжаются столкновения.

Ранее активисты призвали организовать массовую демонстрацию у здания парламента под лозунгом "суббота гнева". В центр ливанской столицы прибыли колонны с демонстрантами из разных городов. Однако мирная акция быстро переросла в беспорядки, после того как часть демонстрантов начала забрасывать полицию петардами.

Экономическая и финансовая ситуация в Ливане продолжает ухудшаться. Президент Мишель Аун еще в начале октября заявил, что страна страдает от финансовой блокады и санкций. Ощущается и дефицит валюты в банковском секторе. Приостановлены переводы на зарубежные счета, выдача долларов ограничена до тысячи в неделю, повышен процент комиссии при выдаче валюты наличными. Частные предприниматели отказываются принимать оплату по безналичному расчету.

При этом курс ливанского фунта к доллару два месяца назад начал падать впервые за 30 лет. Сейчас он достиг отметки в 2400 фунтов за доллар, тогда как Центробанк продолжает поддерживать прежний курс в 1515 фунтов.