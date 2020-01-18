В результате столкновений в Бейруте пострадали 75 человек

БЕЙРУТ, 18 янв — РИА Новости. Ливанское отделение Красного Креста сообщило о 75 пострадавших в ходе столкновений у здания парламента в центре Бейрута.
"Тридцать человек на данный момент госпитализированы в ходе столкновений в центре Бейрута. Сорока пяти гражданам оказана помощь на месте", — сообщается в заявлении.
Как передает корреспондент РИА Новости, среди пострадавших как демонстранты, так и силовики. В большей степени это пострадавшие от действия слезоточивого газа, также есть раненые из-за попадания камней.
Полиции удалось оттеснить демонстрантов от здания парламента к площади Павших, где продолжаются столкновения.
Ранее активисты призвали организовать массовую демонстрацию у здания парламента под лозунгом "суббота гнева". В центр ливанской столицы прибыли колонны с демонстрантами из разных городов. Однако мирная акция быстро переросла в беспорядки, после того как часть демонстрантов начала забрасывать полицию петардами.
Экономическая и финансовая ситуация в Ливане продолжает ухудшаться. Президент Мишель Аун еще в начале октября заявил, что страна страдает от финансовой блокады и санкций. Ощущается и дефицит валюты в банковском секторе. Приостановлены переводы на зарубежные счета, выдача долларов ограничена до тысячи в неделю, повышен процент комиссии при выдаче валюты наличными. Частные предприниматели отказываются принимать оплату по безналичному расчету.
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При этом курс ливанского фунта к доллару два месяца назад начал падать впервые за 30 лет. Сейчас он достиг отметки в 2400 фунтов за доллар, тогда как Центробанк продолжает поддерживать прежний курс в 1515 фунтов.
В октябре на этом фоне начались антиправительственные демонстрации. Митингующие требуют экономических реформ и судебного преследования чиновников, замешанных в коррупционных схемах. Правительство Саада Харири 29 октября подало в отставку, но демонстрации не прекратились. Страна более двух месяцев остается в политическом вакууме: президент назначил нового премьер-министра — Хассана Дияба, однако новое правительство, удовлетворяющее все политические стороны, сформировать пока не удалось.
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