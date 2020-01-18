Полиция отбросила демонстрантов от здания парламента в Бейруте

Во время акции протеста в Бейруте

БЕЙРУТ, 18 янв - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Полиция, применив слезоточивый газ и водометы, оттеснила демонстрантов от здания парламента к Площади павших, столкновения продолжаются, передает корреспондент РИА Новости.

Полиция задействовала спецтехнику с автоматическими установками для метания гранат со слезоточивым газом. Демонстранты, отойдя к Площади павших, перегруппировались и вновь начали забрасывать полицейских камнями и петардами. В окрестностях места столкновений подожгли мусорные баки.

Сотрудники гражданской обороны и "Красного креста" эвакуируют раненых демонстрантов и полицейских.

Ранее активисты призвали организовать массовую демонстрацию у здания парламента под лозунгом "суббота гнева". В центр ливанской столицы прибыли колонны с демонстрантами из разных городов. Однако мирная демонстрация быстро переросла в беспорядки после того как часть демонстрантов начала забрасывать полицию петардами.

Экономическая и финансовая ситуация в Ливане продолжает ухудшаться. Президент Мишель Аун еще в начале октября заявил, что страна страдает от финансовой блокады и санкций. Ощущается и дефицит валюты в банковском секторе. Приостановлены переводы на зарубежные счета, выдача долларов ограничена до тысячи в неделю, повышен процент комиссии при выдаче валюты наличными. Частные предприниматели отказываются принимать оплату по безналичному расчету. При этом курс ливанского фунта к доллару два месяца назад начал падать впервые за 30 лет. Сейчас он достиг отметки в 2400 фунтов за доллар, тогда как Центробанк продолжает поддерживать прежний курс в 1515 фунтов.