В Париже на акции "желтых жилетов" задержали более 30 человек

В районе 16.15 (18.15 мск) участники акции пришли на площадь Бастилии, откуда затем должны отправиться на Лионский вокзал – конечный пункт маршрута.

При этом радиостанция Franceinfo отмечает, что, по оценкам журналистов, на улицы французской столицы вышли “несколько тысяч” протестующих.

Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин, затем к нему прибавился целый ряд других требований. Традиционные субботние акции протеста зачастую сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.