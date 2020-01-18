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"Время латышей ушло": жители Риги возмутились из-за русского языка
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РИА Новости

"Время латышей ушло": жители Риги возмутились из-за русского языка

19:18 18.01.2020 (обновлено: 21:01 18.01.2020)
154817
CC BY 2.0 / kishjar? / РигаКолокольня Домского кафедрального собора в Риге в Латвии
Колокольня Домского кафедрального собора в Риге в Латвии
CC BY 2.0 / kishjar? / Рига
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Депутат латвийского парламента Александр Кирштейнс обратил внимание на пост в твиттере, где одна из его соотечественниц пожаловалась на русскоговорящего врача в Риге.
"Что это за кошмар? Почему в Болдерае, везде, куда я иду — и к врачам, и в другие места, — со мной говорят по-русски?" — написала жительница столицы.
По ее словам, она здоровается и начинает беседу по-латышски, однако ей отвечают на русском. Женщина призналась что подобные ситуации вызывают у нее "недоумение". Она добавила, что раньше "такого не было".
Пользователи твиттера стали активно комментировать запись.
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"Дали понять, что время "гансов" (латышей) в Риге закончилось", — написал Juris Lipsnis.
По мнению другого комментатора, дело в том, что "латыши стали безропотнее".
"Первое, что приходит в голову, — это Центр государственного языка и не приведенное в порядок законодательство", — говорится в записи Ainārs Daugovičs.
В Латвии один государственный язык — латышский. Русский имеет статус иностранного, хотя родным его считает около 40% населения.
Сейм 22 марта 2018 года в окончательном чтении принял поправки к законам об образовании и о всеобщем образовании, предусматривающие, что с 2019/20 учебного года начнется постепенный переход к обучению на латышском языке на этапе средней школы в школах нацменьшинств. Полный перевод на обучение на латышском языке должен завершиться 1 сентября 2021 года. Эти меры вызвали протесты среди русскоязычного населения страны.
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В языках прибалтийских стран просто недостаточно слов для занятия медициной и наукой.
18 января, 19:27
SPSebastian Pereira
227281006
"Дали понять, что время "гансов" (латышей) в Риге закончилось" - достойный ответ!
18 января, 19:38
Владимир Белогорский
21290104
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