"Время латышей ушло": жители Риги возмутились из-за русского языка

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Депутат латвийского парламента Александр Кирштейнс обратил внимание на пост в твиттере, где одна из его соотечественниц пожаловалась на русскоговорящего врача в Риге.
"Что это за кошмар? Почему в Болдерае, везде, куда я иду — и к врачам, и в другие места, — со мной говорят по-русски?" — написала жительница столицы.
По ее словам, она здоровается и начинает беседу по-латышски, однако ей отвечают на русском. Женщина призналась что подобные ситуации вызывают у нее "недоумение". Она добавила, что раньше "такого не было".
Пользователи твиттера стали активно комментировать запись.
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"Дали понять, что время "гансов" (латышей) в Риге закончилось", — написал Juris Lipsnis.
По мнению другого комментатора, дело в том, что "латыши стали безропотнее".
"Первое, что приходит в голову, — это Центр государственного языка и не приведенное в порядок законодательство", — говорится в записи Ainārs Daugovičs.
В Латвии один государственный язык — латышский. Русский имеет статус иностранного, хотя родным его считает около 40% населения.
Сейм 22 марта 2018 года в окончательном чтении принял поправки к законам об образовании и о всеобщем образовании, предусматривающие, что с 2019/20 учебного года начнется постепенный переход к обучению на латышском языке на этапе средней школы в школах нацменьшинств. Полный перевод на обучение на латышском языке должен завершиться 1 сентября 2021 года. Эти меры вызвали протесты среди русскоязычного населения страны.
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