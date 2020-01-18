"Время латышей ушло": жители Риги возмутились из-за русского языка

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Депутат латвийского парламента Депутат латвийского парламента Александр Кирштейнс обратил внимание на пост в твиттере, где одна из его соотечественниц пожаловалась на русскоговорящего врача в Риге

"Что это за кошмар? Почему в Болдерае, везде, куда я иду — и к врачам, и в другие места, — со мной говорят по-русски?" — написала жительница столицы.

По ее словам, она здоровается и начинает беседу по-латышски, однако ей отвечают на русском . Женщина призналась что подобные ситуации вызывают у нее "недоумение". Она добавила, что раньше "такого не было".

Пользователи твиттера стали активно комментировать запись.

"Дали понять, что время "гансов" (латышей) в Риге закончилось", — написал Juris Lipsnis.

По мнению другого комментатора, дело в том, что "латыши стали безропотнее".

"Первое, что приходит в голову, — это Центр государственного языка и не приведенное в порядок законодательство", — говорится в записи Ainārs Daugovičs.

Латвии один государственный язык — латышский. Русский имеет статус иностранного, хотя родным его считает около 40% населения.