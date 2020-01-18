В Минобороны назвали виновных в обострении ситуации в Идлибе

Освобожденный от боевиков город Джарджаназ в сирийской провинции Идлиб

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Основную ответственность за обострение ситуации в идлибской зоне деэскалации в Основную ответственность за обострение ситуации в идлибской зоне деэскалации в Сирии несут боевики запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (другое название "Хайат Тахрир Аш-Шам"*, ХТШ, запрещена в России), в которой не менее 20 тысяч боевиков, заявил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

Он отмечал, что группа боевиков численностью до 50 человек при помощи боевых машин пехоты (БМП) и шести танков атаковала в пятницу позиции сирийской армии в районе населенного пункта Абу-Джреф, позднее боевики отошли, но в субботу бои продолжились.

"Основную ответственность за обострение ситуации несет террористическая группировка ХТШ*, численность которой на территории идлибской зоны деэскалации без учета иностранных наемников составляет не менее 20 тысяч боевиков", - заявил Боренков.

Генерал-майор подчеркнул, что непрекращающиеся в течение 16 и 17 января атаки боевиков "Хайат Тахрир Аш-Шам"* на позиции правительственных войск - это подтверждение целенаправленных действий командования радикальных формирований по срыву режима прекращения огня, введенного в соответствии с российско-турецкими договоренностями.