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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-18T19:11+0300
https://ria.ru/20200118/1563584242.html
В Минобороны назвали виновных в обострении ситуации в Идлибе
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РИА Новости

В Минобороны назвали виновных в обострении ситуации в Идлибе

19:11 18.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОсвобожденный от боевиков город Джарджаназ в сирийской провинции Идлиб
Освобожденный от боевиков город Джарджаназ в сирийской провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Основную ответственность за обострение ситуации в идлибской зоне деэскалации в Сирии несут боевики запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (другое название "Хайат Тахрир Аш-Шам"*, ХТШ, запрещена в России), в которой не менее 20 тысяч боевиков, заявил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
Он отмечал, что группа боевиков численностью до 50 человек при помощи боевых машин пехоты (БМП) и шести танков атаковала в пятницу позиции сирийской армии в районе населенного пункта Абу-Джреф, позднее боевики отошли, но в субботу бои продолжились.
"Основную ответственность за обострение ситуации несет террористическая группировка ХТШ*, численность которой на территории идлибской зоны деэскалации без учета иностранных наемников составляет не менее 20 тысяч боевиков", - заявил Боренков.
Генерал-майор подчеркнул, что непрекращающиеся в течение 16 и 17 января атаки боевиков "Хайат Тахрир Аш-Шам"* на позиции правительственных войск - это подтверждение целенаправленных действий командования радикальных формирований по срыву режима прекращения огня, введенного в соответствии с российско-турецкими договоренностями.
"Очевидной целью террористических формирований является дестабилизация обстановки", - подчеркнул он.

*Террористическая организация, запрещенная в России
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