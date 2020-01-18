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Прокуратура проверит реутовский дом престарелых
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РИА Новости

Прокуратура проверит реутовский дом престарелых

19:09 18.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЧеловек в больнице
Человек в больнице
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку в доме престарелых в Реутове после отравления постояльцев, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее минздрав Подмосковья информировал о госпитализации девяти постояльцев дома престарелых из-за пищевого отравления, их состояние оценивалось как средней тяжести.
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По предварительным данным следствия, в субботу в инфекционное отделение больницы доставили 12 человек с подозрением на пищевое отравление. Пострадавшие, которым от 56 до 91 года, проживают в центре социального обслуживания населения Реутова.
"Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с госпитализацией постояльцев центра социального обслуживания населения в городе Реутове. В ходе прокурорский проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц социального учреждения и организации, оказывающей услуги питания", - говорится в сообщении.
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Московская областьРеутовПроисшествия
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