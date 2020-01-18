Прокуратура проверит реутовский дом престарелых

Человек в больнице

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Прокуратура Прокуратура Московской области начала проверку в доме престарелых в Реутове после отравления постояльцев, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Ранее минздрав Подмосковья информировал о госпитализации девяти постояльцев дома престарелых из-за пищевого отравления, их состояние оценивалось как средней тяжести.

По предварительным данным следствия, в субботу в инфекционное отделение больницы доставили 12 человек с подозрением на пищевое отравление. Пострадавшие, которым от 56 до 91 года, проживают в центре социального обслуживания населения Реутова.