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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-18T19:34+0300
https://ria.ru/20200118/1563584051.html
Десятки боевиков при поддержке танков атаковали сирийскую армию
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РИА Новости

Десятки боевиков при поддержке танков атаковали сирийскую армию

19:03 18.01.2020 (обновлено: 19:34 18.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинСирийская армия
Сирийская армия
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Группа боевиков численностью до 50 человек атаковала позиции сирийской армии в районе населенного пункта Абу-Джреф, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
Он рассказал, что в провинции Идлиб 17 января подразделения правительственных войск при поддержке артиллерии и танков провели контратаки против вклинившихся в их оборонительные порядки боевиков на направлениях Хан-Шейхун — Мукка, Эт-Тах — Маар-Хататт, Тертиях — Хербет-Бабулин и Джарджаназ — Телль-Меннис.
"В районе населенного пункта Абу-Джреф бандгруппа численностью до 50 боевиков при поддержке БМП и шести танков атаковала позиции Сирийской арабской армии. Продвижение боевиков составило до 1,2 километра в глубину и до 500 метров по фронту", — заявил Боренков.
Он добавил, что сирийские военные отразили атаку. Боевикам пришлось отступить.
"В течение 18 января боестолкновения в указанном районе продолжились", — подчеркнул генерал-майор.
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Он возложил ответственность за обострение ситуации на террористическую группировку "Хайат Тахрир аш-Шам"*. По словам Боренкова, ее численность на территории идлибской зоны деэскалации без учета иностранных наемников составляет не менее 20 тысяч боевиков.
Генерал-майор подчеркнул, что непрекращающиеся в течение 16 и 17 января атаки террористов на позиции правительственных войск — это подтверждение целенаправленных действий командования радикальных формирований по срыву режима прекращения огня, введенного в соответствии с российско-турецкими договоренностями.
"Очевидной целью террористических формирований является дестабилизация обстановки", — подчеркнул он.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Популярные комментарии
Да-да)) Мирная жизнь в Сирии налаживается... 20 000 боевиков??
18 января, 20:09
Semen Altov
16400150
Уже не первый раз повторяется сценарий: а) стартует перемирие; б) боевики его тут же нарушают. Сирийской армии и российским военным нельзя никогда терять бдительность и верить боевикам. Хотя скорее всего, думаю, командуют боевиками США.
18 января, 19:47
llevksm
3000000
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