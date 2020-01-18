Десятки боевиков при поддержке танков атаковали сирийскую армию

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Группа боевиков численностью до 50 человек атаковала позиции сирийской армии в районе населенного пункта Абу-Джреф, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Группа боевиков численностью до 50 человек атаковала позиции сирийской армии в районе населенного пункта Абу-Джреф, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

Он рассказал, что в провинции Идлиб 17 января подразделения правительственных войск при поддержке артиллерии и танков провели контратаки против вклинившихся в их оборонительные порядки боевиков на направлениях Хан-Шейхун — Мукка, Эт-Тах — Маар-Хататт, Тертиях — Хербет-Бабулин и Джарджаназ — Телль-Меннис.

"В районе населенного пункта Абу-Джреф бандгруппа численностью до 50 боевиков при поддержке БМП и шести танков атаковала позиции Сирийской арабской армии. Продвижение боевиков составило до 1,2 километра в глубину и до 500 метров по фронту", — заявил Боренков.

Он добавил, что сирийские военные отразили атаку. Боевикам пришлось отступить.

"В течение 18 января боестолкновения в указанном районе продолжились", — подчеркнул генерал-майор.

Он возложил ответственность за обострение ситуации на террористическую группировку "Хайат Тахрир аш-Шам"*. По словам Боренкова, ее численность на территории идлибской зоны деэскалации без учета иностранных наемников составляет не менее 20 тысяч боевиков.

Генерал-майор подчеркнул, что непрекращающиеся в течение 16 и 17 января атаки террористов на позиции правительственных войск — это подтверждение целенаправленных действий командования радикальных формирований по срыву режима прекращения огня, введенного в соответствии с российско-турецкими договоренностями.

"Очевидной целью террористических формирований является дестабилизация обстановки", — подчеркнул он.