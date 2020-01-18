В РПЦ вновь призвали богатых поделиться с бедными

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Русская православная церковь призывает богатых делиться с бедными, чтобы общество стало справедливее, в целом же счастье человека не зависит от его достатка, заявил в субботу председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
"Церковь прежде всего обращает призыв к богатым людям делиться своим богатством с бедными, для того чтобы жизнь людей становилась лучше, а общество справедливее", - сказал митрополит Иларион.
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По его словам, в России огромные деньги "оседают в кошельках небольшой группы людей" – в основном бизнесменов или коррумпированных чиновников, а значительное число людей имеют очень низкие доходы. По его мнению, для преодоления бедности делается гораздо меньше, чем могло бы.
Вместе с тем, Церковь не призывает ни к бедности, ни к богатству, отметил представитель РПЦ. "Счастье человека не зависит от изобилия его богатства. Мы видим счастливых бедных и несчастных богатых", - подытожил он.
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