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Религия и мировоззрение
2020-01-18T23:36+0300
https://ria.ru/20200118/1563583976.html
В РПЦ вновь призвали богатых поделиться с бедными
https://cdn23.img.ria.ru/images/156322/59/1563225937_0:58:2585:1512_1036x0_80_0_0_a10cc5c4494857c7dbc5e49566c113e8.jpg
РИА Новости

В РПЦ вновь призвали богатых поделиться с бедными

19:00 18.01.2020 (обновлено: 23:36 18.01.2020)
6383
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТабло курса обмена валют в Москве
Табло курса обмена валют в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Русская православная церковь призывает богатых делиться с бедными, чтобы общество стало справедливее, в целом же счастье человека не зависит от его достатка, заявил в субботу председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
"Церковь прежде всего обращает призыв к богатым людям делиться своим богатством с бедными, для того чтобы жизнь людей становилась лучше, а общество справедливее", - сказал митрополит Иларион.
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Патриарх Кирилл рассказал о негативных последствиях социального неравенства
По его словам, в России огромные деньги "оседают в кошельках небольшой группы людей" – в основном бизнесменов или коррумпированных чиновников, а значительное число людей имеют очень низкие доходы. По его мнению, для преодоления бедности делается гораздо меньше, чем могло бы.
Вместе с тем, Церковь не призывает ни к бедности, ни к богатству, отметил представитель РПЦ. "Счастье человека не зависит от изобилия его богатства. Мы видим счастливых бедных и несчастных богатых", - подытожил он.
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Религия и мировоззрение"Россия 24"Новости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьМоскваРоссиярелигияОбщество
Популярные комментарии
Почему бы РПЦ не подать пример!!!
18 января, 19:11
kaznadey
3420006
Призовите бедных работать.
18 января, 19:36
Ingvar Eisen
4210011
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