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В Гидрометцентре рассказали о тепловой аномалии в ближайшие дни
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РИА Новости

В Гидрометцентре рассказали о тепловой аномалии в ближайшие дни

18:41 18.01.2020 (обновлено: 18:49 18.01.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГолицынский пруд на территории Парка Горького в Москве
Голицынский пруд на территории Парка Горького в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Наибольшее отклонение от климатической нормы в сторону плюсовых температур в ближайшие десять дней будет наблюдаться в столичном регионе, Петербурге и в Эвенкии, следует из данных Гидрометцентра.
Согласно прогностическим картам, в период с 18 по 27 января отклонение от климатической нормы в 12 градусов будет зафиксировано в центре Европейской России, в столичном регионе, а также в Санкт-Петербурге и области. Среднесуточные температуры на этой территории составят минус четыре градуса.
Вторым регионом со столь же значительным отклонением от климатической нормы станет Эвенкия (поселок Тура). Здесь среднесуточная температура составит минус 24 градуса вместо обычных минус 36.
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Ранее в Гидрометцентре сообщили, что значительное похолодание начнется с четверга. Так, 23 января в центральных и северо-западных регионах России ожидается небольшой снег и от минус одного до минус шести градусов.
С 24 по 26 января местами выпадет снег, а температура ночью снизится до трех-восьми градусов мороза. Днем столбик термометра будет показывать от минус одного до минус шести.
Во Владимире в четверг прогнозируется до минус четырех-пяти, в Рязани — до минус трех, Твери и Санкт-Петербурге — до минус одного, Туле и Калуге — до минус двух.
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