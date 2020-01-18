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Религия и мировоззрение
2020-01-18T18:42+0300
https://ria.ru/20200118/1563583669.html
Путин пообещал решить вопрос оформления документов на могилу Кутузова
https://cdn25.img.ria.ru/images/152693/49/1526934944_0:8:3614:2041_1036x0_80_0_0_23947895120349ee5b28a3ea07f8d9f5.jpg
РИА Новости

Путин пообещал решить вопрос оформления документов на могилу Кутузова

18:41 18.01.2020 (обновлено: 18:42 18.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкКазанский собор в Санкт-Петербурге
Казанский собор в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал решить вопрос с правильным документальным оформлением могилы полководца Михаила Кутузова в Казанском соборе в Петербурге, что требуется для реставрации этого захоронения.
Одна из участниц встречи Путина с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений рассказала ему, что захоронение Кутузова не имеет общего паспорта и находится в ведении разных учреждений. Она предложила поставить могилу прославленного полководца на учет в Минобороны, чтобы могли быть выделены целевые средства на реставрацию захоронения и реконструкцию его убранства.
Путин в ответ заметил, что для него это новая информация.
"Займемся [этим вопросом] обязательно, это очень важный вопрос", - сказал президент.
Казанский собор в Санкт-Петербурге
18 августа 2019, 20:59Религия и мировоззрение
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеВладимир ПутинРоссияСанкт-ПетербургрелигияОбщество
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