Путин пообещал решить вопрос оформления документов на могилу Кутузова

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал решить вопрос с правильным документальным оформлением могилы полководца Михаила Кутузова в Казанском соборе в Петербурге, что требуется для реставрации этого захоронения.
Одна из участниц встречи Путина с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений рассказала ему, что захоронение Кутузова не имеет общего паспорта и находится в ведении разных учреждений. Она предложила поставить могилу прославленного полководца на учет в Минобороны, чтобы могли быть выделены целевые средства на реставрацию захоронения и реконструкцию его убранства.
Путин в ответ заметил, что для него это новая информация.
"Займемся [этим вопросом] обязательно, это очень важный вопрос", - сказал президент.