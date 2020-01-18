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Религия и мировоззрение
2020-01-18T18:32+0300
https://ria.ru/20200118/1563583532.html
Митрополит Иларион считает, что Джуканович повторяет ошибки Порошенко
https://cdn25.img.ria.ru/images/68812/08/688120877_0:44:1024:620_1036x0_80_0_0_8bd81d3ed318a20238cf6540a0221135.jpg
РИА Новости

Митрополит Иларион считает, что Джуканович повторяет ошибки Порошенко

18:31 18.01.2020 (обновлено: 18:32 18.01.2020)
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© РИА Новости / Владислав ПетровичЦерковь Святого Николы в Улцине
Церковь Святого Николы в Улцине
© РИА Новости / Владислав Петрович
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Конец политической карьеры президента Черногории Мило Джукановича сложится как у бывшего президента Украины Петра Порошенко, поскольку оба они начали гонения на каноническую православную церковь в своих странах, сказал в субботу председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
В декабре 2019 года парламент Черногории большинством голосов правящей коалиции утвердил закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", который вызвал сильную общественную реакцию и протесты. В Сербской православной церкви (СПЦ) опасаются, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и ее передача непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви. Священный синод РПЦ призвал все поместные церкви выступить с поддержкой канонической Сербской православной церкви в Черногории.
Митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви Амфилохий
17 января, 10:50Религия и мировоззрение
Митрополит Амфилохий призвал отозвать закон о церквях в Черногории
"Действия Джукановича напоминают действия бывшего президента Украины Порошенко. Это тоже гонения на каноническую церковь под предлогом создания национальной церкви и нападки на епархии Сербской православной церкви в Черногории. Я могу предположить, что Джуканович закончит как Порошенко, потому что народ не прощает своим руководителям таких ошибок", - сказал митрополит Иларион.
Он отметил, что "Закон о вероисповедании", принятый в Черногории, дает государству право отчуждать церковную собственность, которая была построена до 1918 года. "Ничто не препятствует передать эту собственность раскольникам, как это происходило на Украине", - подытожил представитель Русской церкви.
Патриарх Константинопольский Варфоломей
6 января, 03:03Религия и мировоззрение
Варфоломей не считает, что он действует против единства православия
В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана так называемая "Православная церковь Украины" (ПЦУ), образованная путем слияния двух раскольнических структур. Получив от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью от него зависимой. После этого РПЦ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году украинских раскольников признали Элладская и Александрийская православные церкви. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
Ранее председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что Константинопольский патриарх Варфоломей поставил на поток обслуживание политических элит и решил выступить против Сербской православной церкви в Северной Македонии, где также существует проблема раскола. В Северной Македонии одновременно действуют не признанная каноническим православием Македонская православная церковь и автономная Охридская архиепископия в составе Сербской православной церкви.
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Религия и мировоззрениеМитрополит Волоколамский ИларионНовости - Религия и мировоззрениеПетр ПорошенкоРусская православная церковьЧерногорияСеверная МакедонияУкраинарелигияВ мире
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