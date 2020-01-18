Митрополит Иларион считает, что Джуканович повторяет ошибки Порошенко

В декабре 2019 года парламент Черногории большинством голосов правящей коалиции утвердил закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", который вызвал сильную общественную реакцию и протесты. В Сербской православной церкви (СПЦ) опасаются, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и ее передача непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви. Священный синод РПЦ призвал все поместные церкви выступить с поддержкой канонической Сербской православной церкви в Черногории.

"Действия Джукановича напоминают действия бывшего президента Украины Порошенко. Это тоже гонения на каноническую церковь под предлогом создания национальной церкви и нападки на епархии Сербской православной церкви в Черногории. Я могу предположить, что Джуканович закончит как Порошенко, потому что народ не прощает своим руководителям таких ошибок", - сказал митрополит Иларион.

Он отметил, что "Закон о вероисповедании", принятый в Черногории, дает государству право отчуждать церковную собственность, которая была построена до 1918 года. "Ничто не препятствует передать эту собственность раскольникам, как это происходило на Украине", - подытожил представитель Русской церкви.

В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана так называемая "Православная церковь Украины" (ПЦУ), образованная путем слияния двух раскольнических структур. Получив от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью от него зависимой. После этого РПЦ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году украинских раскольников признали Элладская и Александрийская православные церкви. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.