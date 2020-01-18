В Госдуме оценили "шансы на успех" проекта амнистии к юбилею Победы

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по по госстроительству Михаил Емельянов

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Законопроект о введении амнистии по случаю 75-летия Победы нужен, но он будет иметь шансы на успех только в том случае, если в его подготовке примет участие правительство РФ, считает первый зампред комитета ГД по госстроительству Законопроект о введении амнистии по случаю 75-летия Победы нужен, но он будет иметь шансы на успех только в том случае, если в его подготовке примет участие правительство РФ, считает первый зампред комитета ГД по госстроительству Михаил Емельянов

Ранее депутат Госдумы Сергей Иванов (ЛДПР) внес в нижнюю палату парламента проект постановления об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне для некоторых категорий осужденных, документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента. По предложению автора законопроект предусматривает применение амнистии "к достаточно ограниченному кругу лиц".

"Я думаю, что это предложение не поддержат, потому что амнистию должен готовить Минюст , другие ведомства. Я не думаю, что депутатские инициативы здесь уместны… Ее не поддержат в том варианте, какой предлагает Иванов, а в целом, конечно, амнистия нужна, но она будет иметь шанс на успех принятия, если в ее подготовке примет участие правительство", - сказал РИА Новости Емельянов.

По мнению депутата, под амнистию должны попасть некоторые статьи, которые раньше под нее не попадали, например, четвертая часть статьи 159 УК РФ о мошенничестве.

"Очень много людей осуждены незаконно, суд был предвзят, поэтому этот состав преступлений мог бы попасть под амнистию", - считает Емельянов.

Инициатива Иванова будет рассмотрена в ближайшее время, так как постановление имеет приоритетное право рассмотрения.