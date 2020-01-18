В Госдуме оценили "шансы на успех" проекта амнистии к юбилею Победы

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Законопроект о введении амнистии по случаю 75-летия Победы нужен, но он будет иметь шансы на успех только в том случае, если в его подготовке примет участие правительство РФ, считает первый зампред комитета ГД по госстроительству Михаил Емельянов.
Ранее депутат Госдумы Сергей Иванов (ЛДПР) внес в нижнюю палату парламента проект постановления об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне для некоторых категорий осужденных, документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента. По предложению автора законопроект предусматривает применение амнистии "к достаточно ограниченному кругу лиц".
"Я думаю, что это предложение не поддержат, потому что амнистию должен готовить Минюст, другие ведомства. Я не думаю, что депутатские инициативы здесь уместны… Ее не поддержат в том варианте, какой предлагает Иванов, а в целом, конечно, амнистия нужна, но она будет иметь шанс на успех принятия, если в ее подготовке примет участие правительство", - сказал РИА Новости Емельянов.
По мнению депутата, под амнистию должны попасть некоторые статьи, которые раньше под нее не попадали, например, четвертая часть статьи 159 УК РФ о мошенничестве.
"Очень много людей осуждены незаконно, суд был предвзят, поэтому этот состав преступлений мог бы попасть под амнистию", - считает Емельянов.
Инициатива Иванова будет рассмотрена в ближайшее время, так как постановление имеет приоритетное право рассмотрения.
"Я думаю, на одном из ближайших комитетов мы его рассмотрим, неделя-две", - сообщил зампред.