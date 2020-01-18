РПЦ обвинила патриарха Варфоломея в использовании двойных стандартов

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Константинопольский патриархат ведет практику двойных стандартов в вопросе признания раскольников в мире, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата Константинопольский патриархат ведет практику двойных стандартов в вопросе признания раскольников в мире, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24"

Отвечая на вопрос ведущей, почему Константинопольский патриарх Варфоломей поддерживает в Черногории каноническую Сербскую православную церковь в споре с местными раскольниками и одновременно помог украинским раскольникам в борьбе с канонической Украинской православной церковью, митрополит Иларион обратил внимание на двойные стандарты в канонических вопросах.

"Глава черногорского раскола — бывший священник Константинопольского патриархата, который был запрещен в патриархате, а глава украинского раскола — Филарет (Денисенко) — запрещенный в служении и отлученный клирик Русской православной церкви. Налицо практика двойных стандартов, которые сейчас имеют место в Константинополе", — сказал митрополит Иларион.

По его словам, черногорский раскол гораздо менее значителен, чем раскол на Украине. "Видимо, черногорским раскольникам не удалось пока чем-либо заинтересовать патриарха Варфоломея, чтобы он встал на их сторону", — предположил представитель Русской церкви.

Он отметил, что слово Константинопольского патриарха "не очень дорого стоит". "Еще в 2016 году патриарх Варфоломей поддерживал каноническую церковь на Украине (Украинскую православную церковь. — Прим. ред.), а уже в 2018 году заявил противоположное. Поэтому если патриарх Варфоломей сейчас поддерживает Сербскую церковь в Черногории, это не значит, что через два года он не встанет на поддержку раскола", — подытожил митрополит Иларион.

В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух раскольнических структур. Получив от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью от него зависимой. После этого РПЦ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году украинских раскольников признали Элладская и Александрийская православные церкви. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.

В декабре 2019 года парламент Черногории большинством голосов правящей коалиции утвердил закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", который вызвал сильную общественную реакцию и протесты. В Сербской православной церкви (СПЦ) опасаются, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и ее передача непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви. Священный синод РПЦ призвал все поместные церкви выступить с поддержкой канонической Сербской православной церкви в Черногории.