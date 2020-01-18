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Религия и мировоззрение
2020-01-18T19:09+0300
https://ria.ru/20200118/1563583319.html
РПЦ обвинила патриарха Варфоломея в использовании двойных стандартов
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РИА Новости

РПЦ обвинила патриарха Варфоломея в использовании двойных стандартов

18:21 18.01.2020 (обновлено: 19:09 18.01.2020)
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© AP Photo / Emrah GurelПатриарх Константинопольский Варфоломей
Патриарх Константинопольский Варфоломей
© AP Photo / Emrah Gurel
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Константинопольский патриархат ведет практику двойных стандартов в вопросе признания раскольников в мире, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
Отвечая на вопрос ведущей, почему Константинопольский патриарх Варфоломей поддерживает в Черногории каноническую Сербскую православную церковь в споре с местными раскольниками и одновременно помог украинским раскольникам в борьбе с канонической Украинской православной церковью, митрополит Иларион обратил внимание на двойные стандарты в канонических вопросах.
"Глава черногорского раскола — бывший священник Константинопольского патриархата, который был запрещен в патриархате, а глава украинского раскола — Филарет (Денисенко) — запрещенный в служении и отлученный клирик Русской православной церкви. Налицо практика двойных стандартов, которые сейчас имеют место в Константинополе", — сказал митрополит Иларион.
По его словам, черногорский раскол гораздо менее значителен, чем раскол на Украине. "Видимо, черногорским раскольникам не удалось пока чем-либо заинтересовать патриарха Варфоломея, чтобы он встал на их сторону", — предположил представитель Русской церкви.
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Он отметил, что слово Константинопольского патриарха "не очень дорого стоит". "Еще в 2016 году патриарх Варфоломей поддерживал каноническую церковь на Украине (Украинскую православную церковь. — Прим. ред.), а уже в 2018 году заявил противоположное. Поэтому если патриарх Варфоломей сейчас поддерживает Сербскую церковь в Черногории, это не значит, что через два года он не встанет на поддержку раскола", — подытожил митрополит Иларион.
В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух раскольнических структур. Получив от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью от него зависимой. После этого РПЦ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году украинских раскольников признали Элладская и Александрийская православные церкви. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
В декабре 2019 года парламент Черногории большинством голосов правящей коалиции утвердил закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", который вызвал сильную общественную реакцию и протесты. В Сербской православной церкви (СПЦ) опасаются, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и ее передача непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви. Священный синод РПЦ призвал все поместные церкви выступить с поддержкой канонической Сербской православной церкви в Черногории.
Ранее председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что Константинопольский патриарх Варфоломей поставил на поток облуживание политических элит и решил выступить против Сербской православной церкви в Македонии, где также существует проблема раскола. В Северной Македонии одновременно действуют не признанная каноническим православием Македонская православная церковь и автономная Охридская архиепископия в составе Сербской православной церкви.
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
13 января, 13:26Религия и мировоззрение
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Религия и мировоззрениерелигияКонстантинопольский патриархатМитрополит Волоколамский ИларионНовости - Религия и мировоззрениеВарфоломей I (Патриарх Константинопольский)Русская православная церковьВ мире
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