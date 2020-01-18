Путин о послании Федеральному собранию: это далеко не все

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны заявил, что власти видят проблемы в стране, а озвученные в послании Федеральному собранию предложения - это не всё, что планируется делать.

В ходе общения Путин отметил, что в начале 2000-х годов и армии, и пенсионерам не выплачивали денежное содержание, предприятия по полгода не платили зарплату.

"У нас экономика выросла практически в два раза и доходы населения подросли существенным образом. Есть, правда, и сложности, есть проблемы, связанные с тем, что колебания произошли в последние годы, за последние пять лет, реальные доходы заморозились, мы это все видим и будем работать", - сказал президент.

Он добавил, что на это направлены его предложения, изложенные в послании Федеральному собранию.