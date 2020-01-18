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Путин о послании Федеральному собранию: это далеко не все
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РИА Новости

Путин о послании Федеральному собранию: это далеко не все

18:07 18.01.2020 (обновлено: 23:49 18.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
© РИА Новости / Алексей Никольский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны заявил, что власти видят проблемы в стране, а озвученные в послании Федеральному собранию предложения - это не всё, что планируется делать.
В ходе общения Путин отметил, что в начале 2000-х годов и армии, и пенсионерам не выплачивали денежное содержание, предприятия по полгода не платили зарплату.
"У нас экономика выросла практически в два раза и доходы населения подросли существенным образом. Есть, правда, и сложности, есть проблемы, связанные с тем, что колебания произошли в последние годы, за последние пять лет, реальные доходы заморозились, мы это все видим и будем работать", - сказал президент.
Он добавил, что на это направлены его предложения, изложенные в послании Федеральному собранию.
"Но это, конечно, далеко не всё, что мы планируем делать. У нас огромные планы по развитию так называемых национальных проектов, достижению национальных целей развития. Вот это вот реальный план, который мы должны реализовать", - заключил российский лидер.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
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