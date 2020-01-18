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В Бейруте около здания парламента начались столкновения
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РИА Новости

В Бейруте около здания парламента начались столкновения

18:05 18.01.2020 (обновлено: 20:27 18.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПолиция во время акции протеста в Бейруте
Полиция во время акции протеста в Бейруте
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
БЕЙРУТ, 18 янв - РИА Новости. Столкновения начались между демонстрантами и полицией у здания парламента в центре Бейрута, правоохранители применили слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости.
Столкновения начались после того, как участники демонстрации начали забрасывать кордоны полиции камнями и металлическими прутьями. Позже митингующие попытались сломать заграждения. Полиция в свою очередь применила слезоточивый газ и водометы.
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Ранее активисты призвали организовать массовую демонстрацию у здания парламента под лозунгом "суббота гнева". В центр ливанской столицы прибыли колонны с демонстрантами из разных городов.
Экономическая и финансовая ситуация в Ливане продолжает ухудшаться. Президент Мишель Аун еще в начале октября заявил, что страна страдает от финансовой блокады и санкций. Ощущается и дефицит валюты в банковском секторе. Приостановлены переводы на зарубежные счета, выдача долларов ограничена до тысячи в неделю, повышен процент комиссии при выдаче валюты наличными. Частные предприниматели отказываются принимать оплату по безналичному расчету. При этом курс ливанского фунта к доллару два месяца назад начал падать впервые за 30 лет. Сейчас он достиг отметки в 2400 фунтов за доллар, тогда как Центробанк продолжает поддерживать прежний курс в 1515 фунтов.
В октябре на этом фоне начались антиправительственные демонстрации. Митингующие требуют экономических реформ и судебного преследования чиновников, замешанных в коррупционных схемах. Правительство Саада Харири 29 октября подало в отставку, но демонстрации не прекратились. Страна более двух месяцев остается в политическом вакууме: президент назначил нового премьер-министра — Хассана Дияба, однако новое правительство, удовлетворяющее все политические стороны, сформировать пока не удалось.
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