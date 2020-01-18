На Западном берегу Иордана израильтянина ранили ножом

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 янв - РИА Новости. Израильтянина ранили ножом в районе Хеврона на Западном берегу реки Иордан, сообщила пресс-служба израильской армии.
"Было получено сообщение о том, что ножевая атака была совершена в районе города Хеврон... Гражданское лицо и бойцы ЦАХАЛ арестовали нападавшего после того, как он атаковал мирного жителя. Пострадавший был доставлен в больницу", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.
Инцидент произошёл в районе пещеры Патриархов, уточнил 13 канал израильского телевидения.
В службе скорой помощи Маген Давид Адом сообщили, что пострадавший при атаке доставлен в иерусалимскую больницу "Шеарей Цедек".
"Медработники … оказали помощь пострадавшему и направили его в больницу "Шеарей Цедек". Двадцатидвухлетний мужчина ранен в плечо и находится в состоянии средней степени тяжести", - сказали израильские медики.