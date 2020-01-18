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На Западном берегу Иордана израильтянина ранили ножом
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РИА Новости

На Западном берегу Иордана израильтянина ранили ножом

17:59 18.01.2020
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© AP Photo / Nasser IshtayehИзраильские военные
Израильские военные
© AP Photo / Nasser Ishtayeh
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 янв - РИА Новости. Израильтянина ранили ножом в районе Хеврона на Западном берегу реки Иордан, сообщила пресс-служба израильской армии.
"Было получено сообщение о том, что ножевая атака была совершена в районе города Хеврон... Гражданское лицо и бойцы ЦАХАЛ арестовали нападавшего после того, как он атаковал мирного жителя. Пострадавший был доставлен в больницу", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.
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В службе скорой помощи Маген Давид Адом сообщили, что пострадавший при атаке доставлен в иерусалимскую больницу "Шеарей Цедек".
"Медработники … оказали помощь пострадавшему и направили его в больницу "Шеарей Цедек". Двадцатидвухлетний мужчина ранен в плечо и находится в состоянии средней степени тяжести", - сказали израильские медики.
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Обострение палестино-израильского конфликтаЗападный берег реки ИорданАрмия обороны ИзраиляХеврон (провинция)Тель-АвивИзраильВ мире
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