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Путин заявил о сохранении господдержки поисковым отрядам
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РИА Новости

Путин заявил о сохранении господдержки поисковым отрядам

17:55 18.01.2020
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© РИА НовостиПрезидент РФ Владимир Путин во время осмотра экспозиции "Память говорит. Дорога через войну", подготовленной творческой мастерской "Невский баталист" в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра экспозиции Память говорит. Дорога через войну, подготовленной творческой мастерской Невский баталист в Санкт-Петербурге
© РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра экспозиции "Память говорит. Дорога через войну", подготовленной творческой мастерской "Невский баталист" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Государство продолжит оказывать поддержку поисковому движению, заявил президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений.
Глава государства выразил благодарность участникам поисковых отрядов и надежду на то, что они будут развивать свою деятельность. "А мы всячески с официального уровня будем вас поддерживать", - сказал президент.
Он отметил важность работы по сохранению памяти о Великой Отечественной войне. По словам Путина, поисковая деятельность является кропотливой, тяжелой и подчас опасной, так как приходится работать на территориях, где проходили боевые действия. "Эта работа, требующая большой ответственности и дисциплины", - заключил глава государства.
Владимир Путин пообещал выделить ветеранам по 75000 рублей
Вчера, 16:23
Ветеранам выплатят по 75 тысяч рублей ко Дню Победы
1710000
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Великая Отечественная война (1941-1945)Владимир ПутинОбщество
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