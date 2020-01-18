Путин заявил о сохранении господдержки поисковым отрядам

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Государство продолжит оказывать поддержку поисковому движению, заявил президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений.
Глава государства выразил благодарность участникам поисковых отрядов и надежду на то, что они будут развивать свою деятельность. "А мы всячески с официального уровня будем вас поддерживать", - сказал президент.
Он отметил важность работы по сохранению памяти о Великой Отечественной войне. По словам Путина, поисковая деятельность является кропотливой, тяжелой и подчас опасной, так как приходится работать на территориях, где проходили боевые действия. "Эта работа, требующая большой ответственности и дисциплины", - заключил глава государства.