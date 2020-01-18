Врач раскрыл секрет долголетия

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Основатель Института трансформативной медицины имени Лоуренса Дж. Эллисона в Университете Южной Калифорнии Дэвид Агус рассказал на ассамблее "Здоровая Москва", что нужно делать для сохранения здоровья и долголетия. Об этом сообщает сайт столичного депздрава.
"Не курите, ешьте только натуральную еду, выбросьте витамины и добавки, ограничьтесь аспирином, не забывайте про прививки, в том числе от гриппа. И что важно! Не оставайтесь в одиночестве, а за ужином выпивайте бокал хорошего вина", — сказал врач.
Агус посоветовал прекращать работу как минимум за два часа до сна, чтобы не перегружать мозг, приучать организм к режиму дня и обеспечить себе комфортное и тихое спальное место.
Кроме того, специалист рекомендует проводить жизнь в движении и не ограничиваться одним только спортзалом. Он напомнил, что мозг тоже нуждается в нагрузках и решении сложных задач.
Агус отметил, что современная медицина в состоянии помочь человеку сохранить хорошую форму и здоровье, и призвал не мешать организму. Он уверен, что в будущем врачи смогут остановить старение и создать лекарства без побочных эффектов.
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