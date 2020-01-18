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Путин: за рубежом часто целенаправленно замалчивают правду о войне
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РИА Новости

Путин: за рубежом часто целенаправленно замалчивают правду о войне

17:43 18.01.2020 (обновлено: 19:20 18.01.2020)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Правда о Второй мировой войне за рубежом в ряде случаев целенаправленно замалчивается на государственном уровне, закрываются соответствующие сайты, отметил президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений.
По его словам, когда пропаганда, искажающая правду о войне, выходит на государственный уровень за рубежом, то, чего ни говори в противовес этому - все не проходит. "Закрывают - и все. Мы цитировали несколько раз: в интернете распространяют (информацию о войне - ред.)... раз - сайт закрывают оттуда, из-за бугра... Только появляется (информация - ред.) - закрывают", - отметил Путин.
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Он добавил, что "ключевые средства массовой информации не распространяют объективные сведения" о соответствующих исторических событиях. Президент РФ заключил, что это "целенаправленная работа".
"Мы должны противопоставить этому свою целенаправленную работу. Так и будем делать", - подчеркнул российский лидер. Он выразил уверенность, что публикация исторических документов позволит довести правду до людей. Путин отметил, что у человека при изучении таких материалов возникает желание разобраться в событиях, связанных с историей своих предков.
Президент в очередной раз прокомментировал прошлогоднюю резолюцию Европарламента, возложившего на СССР часть ответственности за развязывание Второй мировой войны. "Складывается впечатление, что эти люди то ли читать не умеют, то ли писать не умеют, или глаз у них нет. А скорее всего, это происходит... исходя из текущей политической конъюнктуры, для того чтобы добиваться, извините за такое слово, каких-то хорьковых политических целей", - сказал глава российского государства.
Он еще раз подчеркнул, что противопоставить этому можно только правду. "Будем создавать такой архивный центр, где будем представлять документы, видео- и фотоматериалы, архивные документы в самом прямом смысле этого слова", - сказал Путин, добавив, что у РФ таких документов достаточно. "Мы знаем, что происходило накануне Второй мировой войны достоверно, документально - не только по дням, а иногда даже по часам", - отметил президент.
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Великая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Владимир ПутинРоссияСССРОбщество
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