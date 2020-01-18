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В Самаре загорелся ресторан на площади 800 "квадратов"
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РИА Новости

В Самаре загорелся ресторан на площади 800 "квадратов"

17:41 18.01.2020
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© РИА Новости / Максим БогодвидСотрудники МЧС во время пожарно-тактических учений
Сотрудники МЧС во время пожарно-тактических учений
© РИА Новости / Максим Богодвид
САМАРА, 18 янв - РИА Новости. Кровля ресторана загорелась в субботу в Самаре на площади 800 квадратных метров, погибших и пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по региону.
По данным ведомства, сообщение о возгорании в ресторане "Золотая пагода" в Кировском районе Самары поступило в 17.18 (16.18 мск). На место происшествия направлены пожарно-спасательные подразделения, автоматически по повышенному рангу вызова.

"В 17.28 (16.28 мск) по прибытию к месту вызова пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит горение кровли ресторана на площади 800 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что люди самостоятельно покинули здание до прибытия пожарных. К ликвидации возгорания привлечено 72 человека и 18 единиц техники.
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