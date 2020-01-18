Гибралтар может присоединиться к Шенгену после Brexit

Как скала. Гибралтар стал для США камнем преткновения Президенту США всего за несколько дней ‒ две оплеухи. И от кого? Ладно бы государства, а то Гибралтар и Гренландия. Скала и айсберг. Лед и камень. На одном поскользнулся, о другой споткнулся. И вроде бы не ушибся. Но куда ему теперь два миллиона квадратных километров, если он даже шесть с половиной км осилить не смог.