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Гибралтар может присоединиться к Шенгену после Brexit
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РИА Новости

Гибралтар может присоединиться к Шенгену после Brexit

17:31 18.01.2020
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© РИА Новости / Елена ШестернинаВид Гибралтара
Вид Гибралтара
© РИА Новости / Елена Шестернина
Вид Гибралтара. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Гибралтар может присоединиться к Шенгенской зоне после выхода Великобритании из ЕС, заявил главный министр британской заморской территории Фабиан Пикардо.
Участниками Шенгенского соглашения на данный момент являются 22 из 28 стран Евросоюза. Великобритания, Ирландия и Кипр не входят в Шенген, а Румыния, Болгария и Хорватия находятся на пути к вступлению в сообщество. Великобритания покинет ЕС в 23.00 31 января (02.00 мск 1 февраля).
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Отмечается, что присоединение Гибралтара к Шенгенской зоне может способствовать свободе передвижения через границу с Испанией, близ которой расположен единственный пограничный пост.

"Мы обсуждали этот вопрос до Brexit – о том, чтобы Гибралтар стал частью Шенгенской зоны... Имеет ли смысл для ЕС, чтобы территория в 2,5 квадратных мили (6,2 квадратных километра), расположенная на самой южной оконечности Иберии, не была доступна для граждан Евросоюза? Я не думаю, что это так", - заявил министр в интервью агентству Франс Пресс.

Пикардо отметил, что присоединение Гибралтара к Шенгенской зоне стало бы "положительным" шагом, несмотря на позицию Британии, которая не хотела входить в это пространство. По его словам, у Гибралтара должна быть "гибкая граница" с блоком европейских стран.
Территориальный спор по поводу Гибралтара между Испанией и Великобританией продолжается более 300 лет. В ходе референдумов, которые состоялись в 1967 и 2002 годах, около 99% гибралтарцев захотели остаться в составе Британии. На территории действует конституция, принятая на референдуме в 2006 году, согласно которой законодательная власть принадлежит королеве Великобритании Елизавете II и парламенту Гибралтара. Испания, считающая Гибралтар своей территорией, предлагала Великобритании установить над Гибралтаром "совместный суверенитет". Со временем, как считает Мадрид, должен быть восстановлен испанский суверенитет над этой территорией.
Вид Гибралтара
19 августа 2019, 18:10Акценты
Как скала. Гибралтар стал для США камнем преткновенияПрезиденту США всего за несколько дней ‒ две оплеухи. И от кого? Ладно бы государства, а то Гибралтар и Гренландия. Скала и айсберг. Лед и камень. На одном поскользнулся, о другой споткнулся. И вроде бы не ушибся. Но куда ему теперь два миллиона квадратных километров, если он даже шесть с половиной км осилить не смог.
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BrexitЕвросоюзВеликобританияГибралтарВ мире
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