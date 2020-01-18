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Иран подтвердил, что передаст Украине черные ящики со сбитого Boeing
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РИА Новости

Иран подтвердил, что передаст Украине черные ящики со сбитого Boeing

17:22 18.01.2020
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© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Глава отдела по расследованию авиакатастроф организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар подтвердил, что Тегеран передаст Украине "черные ящики" со сбитого украинского Boeing, сообщает агентство Tasnim.
Ранее в пятницу глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Иран передаст "черные ящики" со сбитого самолета Киеву, после того как к ним на месте получит доступ совместная международная группа по расследованию авиакатастрофы. Об этом в ходе телефонного разговора его заверил глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
15 января, 13:10Сказано в эфире
"Перебарщивает". Эксперт о просьбе Киева к Ирану по самописцам BoeingУкраина попросила Иран передать ей "черные ящики" сбитого Boeing. В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак прокомментировал эту просьбу.
"Мы часто проводили встречи с командой украинских экспертов, по просьбе украинской стороны "черные ящики" будут отправлены в эту страну", - приводит агентство заявление Резаифара.
Он добавил, что, если специалистам в Киеве не удастся расшифровать данные "черных ящиков", они будут отправлены во Францию.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
15 января, 08:55
NYT показала видео возможного попадания двух ракет в украинский Boeing
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
Одиннадцатого января иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана Хосейн Салами принес извинения за сбитый украинский самолет.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни 444
17 января, 20:55
Канада призвала Иран передать Франции черные ящики сбитого Boeing
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Крушение украинского самолета в ИранеBoeing 737-800Вадим ПристайкоМеждународные авиалинии УкраиныМохаммад Джавад ЗарифМИД УкраиныИранУкраинаВ мире
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