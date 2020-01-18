Володин допустил внесение в бюджет поправок по поддержке регионов

ПСКОВ, 18 янв - РИА Новости. В бюджет текущего года могут быть внесены поправки с учетом предложений, которые выскажет Госдума по поддержке регионов, сообщил журналистам председатель ГД Вячеслав Володин в ходе встречи с активом Псковской области

Володин в рамках рабочей поездки в Псковскую область посетил особую экономическую зону "Моглино", осмотрел лакокрасочное производство, производственные цеха и химическую лабораторию, а также провел встречу с депутатами всех уровней и чиновниками.

"Мы вышли на принятие решений, которые требуют анализа и контроля со стороны регионов. Нужно проанализировать, как складывается ситуация, достаточно ли этих решений и как они сказываются на социально-экономическом положении регионов… Скорее всего, нам придется по итогам полугодия работы встретиться вместе с остальными регионами, обсудить, как сработали законодательные решения… По итогам предложений, которые будут высказаны (депутатами ГД по итогам анализа ситуации в регионах – ред.), мы выйдем на согласованное решение с правительством РФ по внесению поправок и корректировок в бюджет текущего года", - сказал Володин.

Он рассказал о решениях по повышению эффективности бюджетного рубля, по ускорению доведения бюджетных средств, а также по снижению разрыва между самыми бюджетообеспеченными и наименее бюджетообеспеченными регионами. Володин, напомнил, что постановлением ГД был определен перечень из 10 регионов с самым низким уровнем социально-экономического развития, которым будет оказана дополнительная поддержка из федерального бюджета. Псковская область вошла в их число.

Володин напомнил, что сейчас основной темой является развитие экономики, поэтому когда "мы обсуждали кандидатуру на должность председателя правительства, участвовали в обсуждении кандидатуры Михаила Владимировича Мишустина, то все сошлись во мнении, что главный вопрос – это вопрос роста экономики".