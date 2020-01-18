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https://ria.ru/20200118/1563581653.html
ПФР рассказал о росте пенсий на 18% к 2022 году
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РИА Новости

ПФР рассказал о росте пенсий на 18% к 2022 году

17:03 18.01.2020 (обновлено: 17:06 18.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВыплата пенсии
Выплата пенсии
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. К 2022 году пенсионные выплаты вырастут более чем на 18 процентов по сравнению с прошлогодними показателями, заявил председатель ПФР Антон Дроздов.
Он рассказал, что через два года средний размер пенсий в стране составит 18 290 рублей.
"В реальном выражении, исходя из прогноза Минэкономразвития, пенсии вырастут на 2,5%, 3%, 2% и 1,3% соответственно с 2019 по 2022 годы", — цитирует Дроздова "РГ".
Он добавил, что если уровень инфляции будет ниже прогнозируемого, то в реальном выражении пенсионные выплаты вырастут еще больше.
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Глава ПФР напомнил, что в январе пенсии проиндексировали на 6,6%. Прибавка в каждом отдельном случае зависит от общей суммы выплат, пояснил он. Так, если размер пенсии близок к среднему значению, то она вырастет примерно на одну тысячу рублей. Если человек получал меньше, то и рост выплат будет ниже.
Дроздов заметил, что у россиян, достигших 80-летнего возраста, к пенсии автоматически прибавляется фиксированная выплата. В этом году она составит 5686 рублей.

Щедрая индексация

По мнению замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлина, до 2024 средняя пенсия в стране будет ежегодно повышаться на одну тысячу рублей.
В комментарии РИА Новости он объяснил, что увеличение выплат будет происходить согласно законам, которые приняли после усовершенствования пенсионного законодательства. В документах прописана индексация пенсий на шесть лет.
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Горлин заметил, что прибавка в тысячу рублей ожидает тех, кто получает среднюю пенсию.
"Не будет так, что у каждого на тысячу рублей. Я вот знаю, что некоторые люди недовольны, но речь идет именно о средней пенсии", — заявил он.
Эксперт рассказал, что повышение выплат зависит от инфляции, рост которой, предположительно, не будет выше 4%. При этом он отметил, что пока не ожидается увеличения инфляции даже на эту цифру, а поэтому индексация будет "более щедрой".

Как увеличить пенсионный коэффициент

В конце прошлого года Дроздов обратил внимание, что граждане, откладывающие на год выход на пенсию по старости, таким образом увеличивают размер своих выплат.
Их пенсия будет больше из-за повышения индивидуального пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты на них.
Размер коэффициентов для страховой пенсии и фиксированной выплаты за год отложенного права — 1,07 и 1,056 соответственно, указал Дроздов. Максимальные коэффициенты достигают 2,32 и 2,11.
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Индексация пенсий

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил прописать в Конституции обязательства государства о руеулярной индексации пенсий.
Он пояснил, что эти изменения никак не нарушат Основной закон.

"Если мы внесем в Конституцию обязанность государства индексировать пенсии, она никак не нарушает стройность второй главы, но фиксирует необходимость это делать", — сказал президент во время совещания с участниками рабочей группы.

Путин подчеркнул, что нет ничего более важного, чем исполнение государством своих социальных обязательств перед гражданами.
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пенсииКонституция РФАнтон ДроздовПенсионный фонд РФВладимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Официальная инфляция в стране 4 %, хотя на самом деле 10% судя по ценам в магазинах.Так что за два года инфляция и удорожание жизни съест ваши 18% и люди будут жить ещё хуже! Хватит врать людям!
18 января, 18:35
Angels of the Ages
6510205
С такой социальной политикой, очень сомневаюсь, что к власти не придут другие люди.
18 января, 18:18
Andrey Harlamov
3700504
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