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Ливия будет терять $55 миллионов в день из-за остановки отгрузки нефти
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РИА Новости

Ливия будет терять $55 миллионов в день из-за остановки отгрузки нефти

16:52 18.01.2020
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСитуация в Ливии
Ситуация в Ливии
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Ситуация в Ливии. Архивное фото
БЕЙРУТ, 18 янв - РИА Новости. Ливийская национальная нефтяная корпорация заявила о ежедневных потерях в 55 миллионов долларов в связи с остановкой отгрузки нефти в портах Аль-Барика, Рас Лянуф, Аль-Харика, Зайтуния и Ас-Садра, сообщается в опубликованном заявлении корпорации.
"Это приведет к потерям в добыче сырой нефти в размере 800 тысяч баррелей в день, что эквивалентно 55 миллионам долларов", - говорится в заявлении.
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Ливийская нефтяная корпорация объявила о чрезвычайном положении после блокировки работы портов по распоряжению командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара. Официальный представитель Ливийской национальной армии Ахмед аль-Мисмари заявил, что акции против нефтяных объектов "осуществляет ливийский народ".
Ранее сообщалось, что ливийские племена и местные общественные организации на востоке Ливии призвали к закрытию нефтяных терминалов в знак протеста против действий правительства национального согласия в Триполи. Миссия ООН по поддержки Ливии в свою очередь призвала стороны не вовлекать нефтяные месторождения и объекты в зону противостояния, заявив, что подобные действия негативно скажутся на экономике страны и в первую очередь на ливийском народе.
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Ахмед аль-МисмариХалифа ХафтарЛивияООНВ мире
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