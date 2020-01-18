Путин пообещал поддержать приложение ОНФ для помощи ветеранам

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обещал поддержку проекту Общероссийского народного фронта (ОНФ), который намерен запустить специальное мобильное приложение "Помощь для ветеранов".
На встрече президента с ветеранами и представителями патриотических организаций об этом проекте рассказали участники ОНФ.
Приложение будет рассчитано на тех, кто находится рядом с ветеранами - их детей, соседей, социальных работников. Если ветерану понадобится сходить за продуктами, выйти из дома, дойти до поликлиники или поработать на дачном участке, он может просто нажать кнопку, и соответствующий запрос поступит в ту или иную службу.
"Ветерану нужно будет просто нажать кнопку, запрос к нам поступает, и мы начинаем вместе с волонтерами соответствующую работу", - пояснил представитель ОНФ.
Путин назвал это приложение "отличной идеей" и обратился к руководителям регионов с тем чтобы они самым активным образом эту инициативу поддержали.