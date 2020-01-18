Путин пообещал поддержать приложение ОНФ для помощи ветеранам

Владимир Путин на церемонии возложения цветов к монументу "Рубежный камень" на военно-историческом комплексе "Невский пятачок" в Ленинградской области

Владимир Путин на церемонии возложения цветов к монументу "Рубежный камень" на военно-историческом комплексе "Невский пятачок" в Ленинградской области

На встрече президента с ветеранами и представителями патриотических организаций об этом проекте рассказали участники ОНФ.

Приложение будет рассчитано на тех, кто находится рядом с ветеранами - их детей, соседей, социальных работников. Если ветерану понадобится сходить за продуктами, выйти из дома, дойти до поликлиники или поработать на дачном участке, он может просто нажать кнопку, и соответствующий запрос поступит в ту или иную службу.

"Ветерану нужно будет просто нажать кнопку, запрос к нам поступает, и мы начинаем вместе с волонтерами соответствующую работу", - пояснил представитель ОНФ.