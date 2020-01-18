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Путин пообещал поддержать приложение ОНФ для помощи ветеранам
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РИА Новости

Путин пообещал поддержать приложение ОНФ для помощи ветеранам

16:48 18.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВладимир Путин на церемонии возложения цветов к монументу "Рубежный камень" на военно-историческом комплексе "Невский пятачок" в Ленинградской области
Владимир Путин на церемонии возложения цветов к монументу Рубежный камень на военно-историческом комплексе Невский пятачок в Ленинградской области
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Владимир Путин на церемонии возложения цветов к монументу "Рубежный камень" на военно-историческом комплексе "Невский пятачок" в Ленинградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обещал поддержку проекту Общероссийского народного фронта (ОНФ), который намерен запустить специальное мобильное приложение "Помощь для ветеранов".
На встрече президента с ветеранами и представителями патриотических организаций об этом проекте рассказали участники ОНФ.
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Приложение будет рассчитано на тех, кто находится рядом с ветеранами - их детей, соседей, социальных работников. Если ветерану понадобится сходить за продуктами, выйти из дома, дойти до поликлиники или поработать на дачном участке, он может просто нажать кнопку, и соответствующий запрос поступит в ту или иную службу.
"Ветерану нужно будет просто нажать кнопку, запрос к нам поступает, и мы начинаем вместе с волонтерами соответствующую работу", - пояснил представитель ОНФ.
Путин назвал это приложение "отличной идеей" и обратился к руководителям регионов с тем чтобы они самым активным образом эту инициативу поддержали.
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Общероссийский народный фронтВладимир ПутинРоссияОбщество
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