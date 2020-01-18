Президент Египта вылетел в Германию для участия в конференции по Ливии

КАИР, 18 янв - РИА Новости. Президент Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси вылетел в Германию для участия в международной конференции по Ливии , которая пройдет в Берлине 19 января, об этом сообщает государственное информационное агентство страны MENA.

Согласно информации издания, ссылающегося на официального представителя египетского президента, несколько дней назад состоялся телефонный разговор между египетским лидером и канцлером ФРГ Ангелой Меркель . В ходе беседы стороны выступили против "незаконного внешнего вмешательства в дела Ливии".

"Президент Египта только что вылетел в Германию для участия в берлинской конференции по урегулированию в Ливии", - сообщила MENA.

Конференция по Ливии пройдет 19 января в Берлине. Мероприятие посетят президент РФ Владимир Путин, президент Турции Тайип Эрдоган, приглашение также получили глава правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж, командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, представители США, Великобритании, Египта, ООН и ЕС.

В Москве в понедельник прошли переговоры министров иностранных дел, обороны России и Турции с представителями противоборствующих сторон Ливии. Обсуждения продолжались шесть часов, но соглашение о перемирии так и не было подписано. Хафтар уехал из Москвы, взяв паузу. В Минобороны РФ заявили, что главным итогом переговоров по Ливии в Москве стало достижение согласия сторон по бессрочному продолжению режима прекращения боевых действий.

На прошлой неделе президенты России и Турции согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 0.00 (1.00 мск) 12 января и немедленно сесть за стол переговоров. Однако Хафтар сказал, что приветствует эту инициативу, но продолжит наступление на Триполи, которое ведет с апреля прошлого года. В свою очередь, Саррадж заявлял, что приветствует инициативу о перемирии, но с условием отвода подразделений ЛНА.

Путин заявлял, что считает своевременной инициативу Германии провести международную конференцию по Ливии. Президент РФ отметил, что для достижения весомых результатов на конференции необходимо обеспечить участие в ней реально заинтересованных в помощи ливийскому урегулированию государств. Принятые решения, подчеркнул он, должны быть согласованы в предварительном плане с ливийскими сторонами.