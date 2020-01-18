В партии Порошенко заявили, что за ее лидером следят

КИЕВ, 18 янв - РИА Новости. Офис президента Украины и Госбюро расследований (ГБР) незаконно следят за пятым президентом Петром Порошенко, его разговорами и перепиской, о чем свидетельствуют даты вызовов его на допросы, говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии "Европейская солидарность".
Ранее в субботу Госбюро расследований опубликовало на своем сайте повестку о вызове Порошенко на два допроса, в том числе по делу, касающемуся возможной госизмены во время подписания минских соглашений. В ведомстве уточнили, что всего экс-президент не явился на 27 допросов в 16 уголовных делах, и пригрозили в случае неявки на допросы применить меру принудительного сопровождения.
"Очевидно, офис президента и ГБР незаконно следят за Петром Порошенко, его разговорами и перепиской. Публичное "приглашение" на допросы, не предусмотренное никакими нормами УПК, на 21 и 24 января прозвучали через полтора суток после того, как Порошенко забронировал билеты для поездки в Швейцарию туда на 21 и обратно на 25 января. График допросов тут же наложили на график поездки", - говорится в заявлении.
В пресс-службе уточнили, что экс-президент отменил поездку и ждет вручения повесток надлежащим образом. "Чтобы не давать власти поводов для спекуляций, Порошенко решил отменить этот визит и сдать билеты. Однако явка на допросы возможна только при условии надлежащего вручения повесток в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом Украины", - отметили в пресс-службе.
Госбюро расследований Украины завело уголовное дело относительно возможной государственной измены Порошенко при подписании им Минских соглашений в декабре минувшего года.