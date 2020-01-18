В партии Порошенко заявили, что за ее лидером следят

"Очевидно, офис президента и ГБР незаконно следят за Петром Порошенко, его разговорами и перепиской. Публичное "приглашение" на допросы, не предусмотренное никакими нормами УПК, на 21 и 24 января прозвучали через полтора суток после того, как Порошенко забронировал билеты для поездки в Швейцарию туда на 21 и обратно на 25 января. График допросов тут же наложили на график поездки", - говорится в заявлении.