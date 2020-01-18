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Экс-глава СНБ в декабре стрелял в своей квартире, заявили в СК Армении
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РИА Новости

Экс-глава СНБ в декабре стрелял в своей квартире, заявили в СК Армении

16:37 18.01.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в Ереване
Сотрудники полиции в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
ЕРЕВАН, 18 янв – РИА Новости. Экс-глава СНБ Армении Георгий Кутоян, тело которого нашли в пятницу в Ереване, еще в декабре беспорядочно стрелял по стенам своей квартиры, сообщила пресс-секретарь Следственного комитета Армении Наира Арутюнян, ссылаясь на данные следствия.
Ранее Арутюнян заявила, что тело Кутояна было обнаружено 17 января в квартире в Ереване. Начальник управления по расследованию особо важных дел СК Артур Меликян сообщил позднее журналистам, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "доведение до самоубийства", рассматривается и версия убийства.
Согласно сообщению, которое пресс-секретарь разместила на своей странице в соцсети Facebook, в гостиной квартиры Кутояна на столе перед диваном, где было обнаружено его тело, следователи нашли 35 стреляных гильз и шесть пуль, на полу гостиной - семь гильз и одну пулю, на кухне - еще три пули.
"У правой ноги Кутояна на полу лежал пистолет Glock без патронов. На стене напротив дивана, разделяющей гостиную с кухней, обнаружено 41 повреждение, в том числе сквозное... Получены данные, что в конце декабря Кутоян один приехал в указанную квартиру, где после употребления алкоголя произвел по стене 35 беспорядочных выстрелов из принадлежащего ему пистолета Glock 34", - отметила Арутюнян. По ее словам, в дальнейшем "по просьбе Кутояна его жена собрала стреляные гильзы и пули и положила на стол перед диваном".
Арутюнян отметила, что, по данным следствия, с 9 декабря Кутоян после возвращения в Армению из-за рубежа временно проживал в отцовском доме в Ереване, однако иногда посещал принадлежащую ему квартиру по адресу Паруйра Севака.
"В ходе следствия получены данные, что 16 января Кутоян примерно в 15.20 (14.20 мск) отправился из отцовского дома на такси в квартиру на улице Паруйра Севака, заранее предупредив членов семьи, что намерен отдохнуть там два три дня. Его родные, которым не удавалось связаться с ним по телефону, отправились 17 января в указанную квартиру, где жена обнаружила тело Кутояна", - сообщила Арутюнян. Она добавила, что проведены многочисленные допросы, в том числе допрошен водитель такси, назначены экспертизы.
Ереван. Архивное фото
12 сентября 2018, 22:02
В Армении возбудили второе уголовное дело в связи с "прослушкой" главы СНБ
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