Экс-глава СНБ в декабре стрелял в своей квартире, заявили в СК Армении

Ранее Арутюнян заявила, что тело Кутояна было обнаружено 17 января в квартире в Ереване. Начальник управления по расследованию особо важных дел СК Артур Меликян сообщил позднее журналистам, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "доведение до самоубийства", рассматривается и версия убийства.
Согласно сообщению, которое пресс-секретарь разместила на своей странице в соцсети Facebook, в гостиной квартиры Кутояна на столе перед диваном, где было обнаружено его тело, следователи нашли 35 стреляных гильз и шесть пуль, на полу гостиной - семь гильз и одну пулю, на кухне - еще три пули.
"У правой ноги Кутояна на полу лежал пистолет Glock без патронов. На стене напротив дивана, разделяющей гостиную с кухней, обнаружено 41 повреждение, в том числе сквозное... Получены данные, что в конце декабря Кутоян один приехал в указанную квартиру, где после употребления алкоголя произвел по стене 35 беспорядочных выстрелов из принадлежащего ему пистолета Glock 34", - отметила Арутюнян. По ее словам, в дальнейшем "по просьбе Кутояна его жена собрала стреляные гильзы и пули и положила на стол перед диваном".
Арутюнян отметила, что, по данным следствия, с 9 декабря Кутоян после возвращения в Армению из-за рубежа временно проживал в отцовском доме в Ереване, однако иногда посещал принадлежащую ему квартиру по адресу Паруйра Севака.
"В ходе следствия получены данные, что 16 января Кутоян примерно в 15.20 (14.20 мск) отправился из отцовского дома на такси в квартиру на улице Паруйра Севака, заранее предупредив членов семьи, что намерен отдохнуть там два три дня. Его родные, которым не удавалось связаться с ним по телефону, отправились 17 января в указанную квартиру, где жена обнаружила тело Кутояна", - сообщила Арутюнян. Она добавила, что проведены многочисленные допросы, в том числе допрошен водитель такси, назначены экспертизы.
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