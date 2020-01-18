Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-18T17:19+0300
https://ria.ru/20200118/1563580802.html
Одноклассники рассказали о школьнике, избившем учительницу в Москве
https://cdn25.img.ria.ru/images/148785/76/1487857686_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_b2914742d4d3511fc743177fbbbc1b65.jpg
РИА Новости

Одноклассники рассказали о школьнике, избившем учительницу в Москве

16:31 18.01.2020 (обновлено: 17:19 18.01.2020)
63268
© РИА Новости / Антон Уницын / Перейти в фотобанкПустые парты в школьном классе
Пустые парты в школьном классе
© РИА Новости / Антон Уницын
Перейти в фотобанк
Пустые парты в школьном классе. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Одноклассники ученика, избившего педагога во время урока в московской школе, рассказали об инциденте.
Как писали СМИ, конфликт между 15-летним восьмиклассником и преподавателем физики произошел 15 января. Учительница попыталась отобрать у ученика наушники и случайно порвала провод, а подросток ударил ее по лицу, после чего начал крушить кабинет.
По словам одного из школьников, подросток сам виноват в произошедшем — он отказался писать контрольную работу, сидел в наушниках и ругался матом, не слушал учительницу и отказался убрать гаджет.
"Тогда она попросила его выйти из класса, но он тоже отказался. Она сказала: "Я, конечно, не имею права этого делать, но мне придется" — и попыталась забрать его наушники, но он дернулся и их порвал", — рассказал одноклассник телеканалу "360".
После этого дебошир ударил женщину по лицу, сломал ей очки, из-за чего она порезала лицо осколком.
Сотрудник полиции
25 декабря 2019, 16:31
В екатеринбургской школе рассказали о подростке, напавшем на учителя
По словам одноклассников, это не первая подобная выходка со стороны агрессивного школьника.
После того как произошел конфликт, ученики пошли к охраннику, сообщает радиостанция "Говорит Москва". Но тот заявил, что это не его дело. От инцидента открестились и в кабинете директора. Только врач оказал помощь пострадавшей учительнице, пока не прибыла скорая.
Ученики также рассказали о семье дебошира.
"Мать есть, но в разводе. Воспитывается бабушкой и отцом. Двенадцать двоек из 12 предметов за триместр", — цитирует собеседников радиостанция.
Школьники добавили, что не общаются с подростком, потому что он "тупой".
"Мы не считаем разумным с ним разговаривать. Это не бойкот, спросит — ответим", — рассказал один из учеников.
На уроке ОБЖ
1 ноября 2019, 08:00
Педагог по ОБЖ, который ударил и обозвал учеников, хочет судиться со школой
4415262550194
Обсудить 21
МоскваОбществоПроисшествия
Популярные комментарии
Что полагается по закону за такое совершеннолетнему? Вот и пусть кто-то из родителей "отмотает за него" положенное. Школьники сейчас понимают, что они "маленькие" и им ничего не будет за проступки, вот и ведут себя соответственно. А так глядишь, папа сидит, мама тоже, может больше не стоит "шалить", чтобы бабушка с дедом не сели? Дети за отцов не отвечают, а отцы за детей?
18 января, 16:52
zzonewige
88014111
а обществе давно назрело снижение порога наступления уголовки до 14 лет. а по тяжким статьям вообще удаление возрастного ценза.
18 января, 16:56
Evgeniy Domichev
9900101
Рекомендуем
Колокольня Домского кафедрального собора в Риге в Латвии
"Время латышей ушло": жители Риги возмутились из-за русского языка
Немецкое письмо 1943 года, найденное на чердаке старого дома в Эммаусе, Тверская область
"Из одного ужаса в другой": под Тверью нашли письмо немецкого солдата
Бассейн
СМИ: в московском аквапарке четырехлетнюю девочку засосало в трубу
Морозы в Новосибирске
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в Центральной России
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков оценил реакцию Помпео на отставку правительства России
Подготовка иордани к празднику Крещения в Челябинске
"Из крана тоже освященная?" Главные вопросы о крещенской воде
Выставка Томас Гейнсборо в ГМИИ им. А.С. Пушкина
В Пушкинском музее прокомментировали притязания Польши на ряд картин
Украинский военно-транспортный самолет Ан-178
СМИ: украинское авиастроение оказалось в ловушке из-за санкций
Варшава
Польша заявила права на ряд произведений искусства в России
Выдача пенсии
В ПФР сообщили о росте пенсий на 18% к 2022 году
Возле здания Дома правительства РФ
РБК: Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство
Смартфон
Названы Android-приложения, "съедающие" заряд батареи смартфонов
Владимир Путин: Мы заткнем рот тем, кто пытается переиначить историю
Путин пообещал заткнуть "поганый рот" тем, кто переписывает историю
Британский принц Гарри и Меган, герцогиня Сассексская, во время посещения Канадского дома в Лондоне. 7 января 2020
Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева ответила на обвинения Водонаевой в "пропаганде агрессии"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:30Челябинец с автоматом гонялся по улице за мужчиной
06:27Тимошенко заявила о начале процесса "ликвидации" Украины
06:25У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,0
05:27СМИ: одного из советников Трампа по России отстранили от работы
05:23Помпео встретится с представителями ЕС, Египта, Турции, Германии и ОАЭ
05:05Сирийские школьники в Латакии получили сладости от российских военных
04:44Мадуро объяснил провалы политики Трампа в отношении Венесуэлы
04:42Ученые заявили об опасности рыбных палочек и "сурими"
03:30Трамп раскритиковал идею о строительстве "морской стены" в Нью-Йорке
03:10Врачи ЦПК: увлечение гаджетами резко снижает шансы стать космонавтами
03:09Исследование: россияне стали есть больше икры в Новый год
02:59Врач рассказала о самых вредных для сна привычках
02:43В Москве трое мужчин провалились под лед
02:39Во Владивостоке установили причину крупного пожара в ТЦ "Максим"
02:27Саррадж призвал сформировать группу международных сил по защите Ливии
02:06Трамп отвергает обвинения по статьям импичмента
01:57В Пушкинском музее прокомментировали притязания Польши на ряд картин
01:56Директора украинского авиазавода уволили за фото в форме пилота ВКС
01:51В Юте несовершеннолетнего подозревают в убийстве четырех человек
01:37Демократы обосновали импичмент Трампу
Лента новостейМолния