Одноклассники рассказали о школьнике, избившем учительницу в Москве

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Одноклассники ученика, избившего педагога во время урока в московской школе, рассказали об инциденте.

Как писали СМИ, конфликт между 15-летним восьмиклассником и преподавателем физики произошел 15 января. Учительница попыталась отобрать у ученика наушники и случайно порвала провод, а подросток ударил ее по лицу, после чего начал крушить кабинет.

По словам одного из школьников, подросток сам виноват в произошедшем — он отказался писать контрольную работу, сидел в наушниках и ругался матом, не слушал учительницу и отказался убрать гаджет.

"Тогда она попросила его выйти из класса, но он тоже отказался. Она сказала: "Я, конечно, не имею права этого делать, но мне придется" — и попыталась забрать его наушники, но он дернулся и их порвал", — рассказал одноклассник телеканалу " 360 ".

После этого дебошир ударил женщину по лицу, сломал ей очки, из-за чего она порезала лицо осколком.

По словам одноклассников, это не первая подобная выходка со стороны агрессивного школьника.

После того как произошел конфликт, ученики пошли к охраннику, сообщает радиостанция " Говорит Москва ". Но тот заявил, что это не его дело. От инцидента открестились и в кабинете директора. Только врач оказал помощь пострадавшей учительнице, пока не прибыла скорая.

Ученики также рассказали о семье дебошира.

"Мать есть, но в разводе. Воспитывается бабушкой и отцом. Двенадцать двоек из 12 предметов за триместр", — цитирует собеседников радиостанция.

Школьники добавили, что не общаются с подростком, потому что он "тупой".