ООН призвала не делать из нефтяных объектов в Ливии зоны конфликта

"Миссия в очередной раз отмечает важность сохранения национальных нефтяных объектов", - сообщается в опубликованном заявлении миссии ООН, где выражается обеспокоенность в связи с тем, что происходит на фоне приостановки работ по добыче в Ливии.
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Согласно заявлению, ООН предупреждает о негативных последствиях в первую очередь для ливийского народа, который полностью зависит от добычи нефти "в связи с чем препятствие работы нефтяных объектов катастрофически скажется на экономическом и финансовом положении".
Ранее Национальная нефтяная корпорация (NOC) Ливии заявила, что в случае закрытия нефтяных терминалов будет приостановлена добыча нефти, что приведет к значительным потерям для бюджета страны. Подобные заявления поступили на фоне сообщений о призывах ливийских племен и местных общественных организаций на востоке Ливии к закрытию нефтяных терминалов в знак протеста против действий правительства национального согласия в Триполи.