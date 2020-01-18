Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-18T22:10+0300
https://ria.ru/20200118/1563580775.html
ООН призвала не делать из нефтяных объектов в Ливии зоны конфликта
https://cdn21.img.ria.ru/images/155862/85/1558628570_0:247:3040:1957_1036x0_80_0_0_7bb9b2a356dc1588ac5fed53ef9d6557.jpg
РИА Новости

ООН призвала не делать из нефтяных объектов в Ливии зоны конфликта

16:30 18.01.2020 (обновлено: 22:10 18.01.2020)
675
© Depositphotos / crstrbrtДобыча нефти
Добыча нефти
© Depositphotos / crstrbrt
БЕЙРУТ, 18 янв - РИА Новости. Миссия ООН по поддержке Ливии в очередной раз призвала не превращать нефтяные объекты в места противостояний.
"Миссия в очередной раз отмечает важность сохранения национальных нефтяных объектов", - сообщается в опубликованном заявлении миссии ООН, где выражается обеспокоенность в связи с тем, что происходит на фоне приостановки работ по добыче в Ливии.
Жители Бенгази сжигают портреты Муамара Каддафи
5 ноября 2019, 08:00
"Все наживаются на нефти". Война в Ливии продолжается и без Каддафи
Согласно заявлению, ООН предупреждает о негативных последствиях в первую очередь для ливийского народа, который полностью зависит от добычи нефти "в связи с чем препятствие работы нефтяных объектов катастрофически скажется на экономическом и финансовом положении".
Ранее Национальная нефтяная корпорация (NOC) Ливии заявила, что в случае закрытия нефтяных терминалов будет приостановлена добыча нефти, что приведет к значительным потерям для бюджета страны. Подобные заявления поступили на фоне сообщений о призывах ливийских племен и местных общественных организаций на востоке Ливии к закрытию нефтяных терминалов в знак протеста против действий правительства национального согласия в Триполи.
Расклад сил на мировом рынке нефти
15 апреля 2016, 15:11
Расклад сил на мировом рынке нефтиРасклад сил на мировом рынке нефти - в инфографике Ria.ru.
130102
Обсудить 1
Обострение конфликта в ЛивииЦены на нефтьЛивияООНВ мире
Рекомендуем
Ситуация в Ливии
Ливийская нефтяная корпорация ввела режим чрезвычайного положения
Владимир Путин: Мы заткнем рот тем, кто пытается переиначить историю
Путин пообещал заткнуть "поганый рот" тем, кто переписывает историю
Ситуация в Ливии
Ливия будет терять $55 миллионов в день из-за остановки отгрузки нефти
Сострудники служб безопасности на месте атаки талибов в провинции Кандагар, Афганистан. 19 ноября 2015
Талибы рассчитывают подписать мирное соглашение с США, сообщает СМИ
Вид Гибралтара
Гибралтар может присоединиться к Шенгену после Brexit
Председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка
В ДНР рассказали о мечте жителей Донбасса
Варшава
Польша заявила права на ряд произведений искусства в России
Служащий народной милиции Донецкой народной республики
В ДНР заявили, что перехватили беспилотник украинских силовиков
Украинский военно-транспортный самолет Ан-178
СМИ: украинское авиастроение оказалось в ловушке из-за санкций
Сирийская армия
Десятки боевиков при поддержке танков атаковали сирийскую армию
Председатель Народного совета ДНР Владимир Бидёвка
Киев не вправе выставлять условия по выборам в Донбассе, заявили в ДНР
Добыча нефти
В Латвии заявили о готовности перекачивать нефть в Белоруссию
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
На Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу
Колокольня Домского кафедрального собора в Риге в Латвии
"Время латышей ушло": жители Риги возмутились из-за русского языка
Французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно
В списке богатейших людей мира сменился лидер, пишет Forbes
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:30Челябинец с автоматом гонялся по улице за мужчиной
06:27Тимошенко заявила о начале процесса "ликвидации" Украины
06:25У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,0
05:27СМИ: одного из советников Трампа по России отстранили от работы
05:23Помпео встретится с представителями ЕС, Египта, Турции, Германии и ОАЭ
05:05Сирийские школьники в Латакии получили сладости от российских военных
04:44Мадуро объяснил провалы политики Трампа в отношении Венесуэлы
04:42Ученые заявили об опасности рыбных палочек и "сурими"
03:30Трамп раскритиковал идею о строительстве "морской стены" в Нью-Йорке
03:10Врачи ЦПК: увлечение гаджетами резко снижает шансы стать космонавтами
03:09Исследование: россияне стали есть больше икры в Новый год
02:59Врач рассказала о самых вредных для сна привычках
02:43В Москве трое мужчин провалились под лед
02:39Во Владивостоке установили причину крупного пожара в ТЦ "Максим"
02:27Саррадж призвал сформировать группу международных сил по защите Ливии
02:06Трамп отвергает обвинения по статьям импичмента
01:57В Пушкинском музее прокомментировали притязания Польши на ряд картин
01:56Директора украинского авиазавода уволили за фото в форме пилота ВКС
01:51В Юте несовершеннолетнего подозревают в убийстве четырех человек
01:37Демократы обосновали импичмент Трампу
Лента новостейМолния