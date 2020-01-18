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Культура
2020-01-18T22:00+0300
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Лувр возобновил работу в обычном режиме после забастовки
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РИА Новости

Лувр возобновил работу в обычном режиме после забастовки

16:19 18.01.2020 (обновлено: 22:00 18.01.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛувр в Париже
Лувр в Париже
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Лувр в Париже . Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Лувр возобновил работу в Париже в обычном режиме в субботу утром после того, как накануне протестующие против пенсионной реформы заблокировали вход, сообщает радиостанция France Info со ссылкой на руководство музея.
Ранее сообщалось, что посетители Лувра могут столкнуться со сложностями при входе в музей из-за забастовки, которая проводится по призыву французских профсоюзов.
Как передает радиостанция, музей начал работу в 9.00 по местному времени (7.00 мск). Для посетителей была открыта как постоянная экспозиция, так и временная выставка, посвященная Леонардо Да Винчи.
Пятого декабря 2019 года во Франции началась общенациональная бессрочная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию.
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В результате забастовки по всей стране значительно нарушена работа общественного транспорта – метро, электричек, поездов. Проект закона о пенсионной реформе будет внесен на рассмотрение французского парламента в феврале.
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