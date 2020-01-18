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Республика Саха (Якутия)
2020-01-18T16:04+0300
https://ria.ru/20200118/1563580045.html
Жителям села в Якутии вернут право оформления земли в собственность
https://cdn22.img.ria.ru/images/152784/45/1527844534_0:180:3003:1869_1036x0_80_0_0_fc73ea03fc8ec5539c945234b0da8ed1.jpg
РИА Новости

Жителям села в Якутии вернут право оформления земли в собственность

16:00 18.01.2020 (обновлено: 16:04 18.01.2020)
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© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкГорода России. Якутск
Города России. Якутск
© РИА Новости / Андрей Шапран
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Города России. Якутск. Архивное фото
ЯКУТСК, 18 янв – РИА Новости. Власти Якутска внесли изменения в правила землепользования и застройки, чтобы жители села Старая Табага, чьи земельные права были ограничены из-за планов строительства моста через реку Лена, могли оформить земельные участки в собственность, сообщила РИА Новости глава города Сардана Авксентьева.
Ранее сообщалось, что подведены итоги процедур по определению частного концессионера для проектирования, строительства и эксплуатации моста через реку Лена в районе Якутска. Им стала компания, подавшая частную концессионную инициативу и представляющая консорциум госкорпорации "Ростех" и группы ВИС. Ввод моста в эксплуатацию предполагается в 2025 году.
Как отметила мэр Якутска, ранее согласно первому проекту трассировки выезда с моста были зарезервированы земельные участки жителей села Старая Табага и ограничены их права использования. Многие годы жители села не могли совершить никаких регистрационных действий со своей землей.

"Для решения этого вопроса мы выезжали вместе с главой республики на место, встречались и разговаривали с жителями Старой Табаги, где было принято решение изменить трассировку автодороги, исключающую изъятие земельных участков граждан. В соответствии с этим решением в декабре 2019 года окружной администрацией города Якутска внесены изменения в правила землепользования и застройки городского округа "город Якутск" в части корректировки зоны транспорта, которая была установлена на территории всего села, на зону индивидуальной жилой застройки, чтобы граждане имели возможность оформления своих документов", - рассказала агентству Авксентьева.

В субботу в правительстве Якутии прошло совещание под руководством главы Якутии Айсена Николаева. Региональные власти отметили, что в 2020 году будут проведены проектно-изыскательские работы, разработана проектная документация и подготовлена территория под строительство объекта.
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Мостовой переход через реку Лена будет представлять собой сооружение с двухполосным движением в вантовом исполнении в створе Табага-Хаптагай. Трассировка подходов и мостового перехода будет уточнена по итогам проектно-изыскательских работ и разработки проектной документации. Технические параметры мостового перехода также определят по итогам разработки проектной документации и прохождения государственной экспертизы.
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Республика Саха (Якутия)Река ЛенаЯкутияЯкутскОбщество
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