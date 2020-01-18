Жителям села в Якутии вернут право оформления земли в собственность

ЯКУТСК, 18 янв – РИА Новости. Власти Якутска внесли изменения в правила землепользования и застройки, чтобы жители села Старая Табага, чьи земельные права были ограничены из-за планов строительства моста через реку Лена, могли оформить земельные участки в собственность, сообщила РИА Новости глава города Сардана Авксентьева.
Ранее сообщалось, что подведены итоги процедур по определению частного концессионера для проектирования, строительства и эксплуатации моста через реку Лена в районе Якутска. Им стала компания, подавшая частную концессионную инициативу и представляющая консорциум госкорпорации "Ростех" и группы ВИС. Ввод моста в эксплуатацию предполагается в 2025 году.
Как отметила мэр Якутска, ранее согласно первому проекту трассировки выезда с моста были зарезервированы земельные участки жителей села Старая Табага и ограничены их права использования. Многие годы жители села не могли совершить никаких регистрационных действий со своей землей.
"Для решения этого вопроса мы выезжали вместе с главой республики на место, встречались и разговаривали с жителями Старой Табаги, где было принято решение изменить трассировку автодороги, исключающую изъятие земельных участков граждан. В соответствии с этим решением в декабре 2019 года окружной администрацией города Якутска внесены изменения в правила землепользования и застройки городского округа "город Якутск" в части корректировки зоны транспорта, которая была установлена на территории всего села, на зону индивидуальной жилой застройки, чтобы граждане имели возможность оформления своих документов", - рассказала агентству Авксентьева.
В субботу в правительстве Якутии прошло совещание под руководством главы Якутии Айсена Николаева. Региональные власти отметили, что в 2020 году будут проведены проектно-изыскательские работы, разработана проектная документация и подготовлена территория под строительство объекта.
Мостовой переход через реку Лена будет представлять собой сооружение с двухполосным движением в вантовом исполнении в створе Табага-Хаптагай. Трассировка подходов и мостового перехода будет уточнена по итогам проектно-изыскательских работ и разработки проектной документации. Технические параметры мостового перехода также определят по итогам разработки проектной документации и прохождения государственной экспертизы.