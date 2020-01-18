Жителям села в Якутии вернут право оформления земли в собственность

"Для решения этого вопроса мы выезжали вместе с главой республики на место, встречались и разговаривали с жителями Старой Табаги, где было принято решение изменить трассировку автодороги, исключающую изъятие земельных участков граждан. В соответствии с этим решением в декабре 2019 года окружной администрацией города Якутска внесены изменения в правила землепользования и застройки городского округа "город Якутск" в части корректировки зоны транспорта, которая была установлена на территории всего села, на зону индивидуальной жилой застройки, чтобы граждане имели возможность оформления своих документов", - рассказала агентству Авксентьева.