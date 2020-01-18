В Минздраве дали рекомендации желающим искупаться в проруби

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Заместитель министра здравоохранения Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай в своем Telegram-канале поделился рекомендациями ведомства для желающих искупаться в проруби на Крещение.

Отмечается, что купаться следует в специально отведенных местах, где оценивается качество воды. Также у купели должны присутствовать спасатели и бригада медработников.

"Категорически запрещается принимать алкоголь перед купанием. Это связано далеко не только с общими вопросами культуры и отношения к самому купанию, но прежде всего с необходимостью защиты здоровья", — подчеркнул Салагай.

Эксперты также не рекомендуют курить ни до, ни после купания. Поесть желательно за пару часов до погружения в холодную воду. Перед тем, как зайти в нее, можно сделать легкую разминку. Салагай напомнил, что употребление алкогольных напитков разогревом не считается.

"Если плохо себя чувствуете: болит голова, сердце, простыли, то от купания лучше воздержаться. Тем, кто страдает хроническими заболеваниями, желательно проконсультироваться с врачом", — добавил замглавы Минздрава.