В Башкирии в ДТП с грузовиком погибли три человека

УФА, 18 янв - РИА Новости. Три человека погибли, двое с травмами госпитализированы в результате столкновения иномарки с грузовой "Газелью" в Башкирии, сообщили в ГИБДД по региону.
По данным ведомства, авария произошла около 15.00 (13.00 мск) на 59-м километре автодороги Киргиз-Мияки – Тятер-Арасланово – Стерлибашево. Столкнулись Opel Astra и встречный грузовик "Газель".
"В результате аварии пассажиры Opel, двое женщин и мужчина, скончались на месте происшествия. Водитель легкового автомобиля и пассажирка "Газели" госпитализированы", - сообщает башкирская госавтоинспекция.