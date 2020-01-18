Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-18T15:55+0300
https://ria.ru/20200118/1563579869.html
В Башкирии в ДТП с грузовиком погибли три человека
https://cdn24.img.ria.ru/images/151201/60/1512016059_0:185:3072:1913_1036x0_80_0_0_ce606af2b9bbd763683a14331a78bec9.jpg
РИА Новости

В Башкирии в ДТП с грузовиком погибли три человека

15:55 18.01.2020
2307
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
УФА, 18 янв - РИА Новости. Три человека погибли, двое с травмами госпитализированы в результате столкновения иномарки с грузовой "Газелью" в Башкирии, сообщили в ГИБДД по региону.
По данным ведомства, авария произошла около 15.00 (13.00 мск) на 59-м километре автодороги Киргиз-Мияки – Тятер-Арасланово – Стерлибашево. Столкнулись Opel Astra и встречный грузовик "Газель".
"В результате аварии пассажиры Opel, двое женщин и мужчина, скончались на месте происшествия. Водитель легкового автомобиля и пассажирка "Газели" госпитализированы", - сообщает башкирская госавтоинспекция.
Автомобили скорой помощи
Вчера, 11:59
В ДТП на Ямале погибли двое полицейских и мигрант
130802
Обсудить 1
Республика БашкортостанУфаПроисшествия
Рекомендуем
ЧП с самолетом в Новосибирске
Опубликовано видео ЧП с самолетом в Новосибирске
Автомобили скорой помощи
В ДТП на Ямале погибли двое полицейских и мигрант
Экстренная посадка самолета SSJ100 в Домодедово
Посадку самолета на недействующую полосу в Домодедово сняли на видео
Аэропорт Толмачево в Новосибирске
В Новосибирске перед взлетом загорелся двигатель самолета
Ситуация в Ливии
Ливия будет терять $55 миллионов в день из-за остановки отгрузки нефти
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
В Саратове в ДТП пострадали четыре человека
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Иран подтвердил, что передаст Украине черные ящики со сбитого Boeing
Массовое ДТП в Адыгее попало на видео
Массовое ДТП в Адыгее попало на видео
Сотрудник полиции
В Москве жалоба соседей позволила задержать подозреваемого в убийстве
Вид Гибралтара
Гибралтар может присоединиться к Шенгену после Brexit
Варшава
Польша заявила права на ряд произведений искусства в России
Владимир Путин: Мы заткнем рот тем, кто пытается переиначить историю
Путин пообещал заткнуть "поганый рот" тем, кто переписывает историю
Главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева на встрече министров финансов и председателей Центробанков G20. 19 апреля 2018
Глава МВФ предупредила об угрозе новой Великой депрессии
Сирийская армия
Десятки боевиков при поддержке танков атаковали сирийскую армию
Возле здания Дома правительства РФ
РБК: Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:27Тимошенко заявила о начале процесса "ликвидации" Украины
06:25У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,0
05:27СМИ: одного из советников Трампа по России отстранили от работы
05:23Помпео встретится с представителями ЕС, Египта, Турции, Германии и ОАЭ
05:05Сирийские школьники в Латакии получили сладости от российских военных
04:44Мадуро объяснил провалы политики Трампа в отношении Венесуэлы
04:42Ученые заявили об опасности рыбных палочек и "сурими"
03:30Трамп раскритиковал идею о строительстве "морской стены" в Нью-Йорке
03:10Врачи ЦПК: увлечение гаджетами резко снижает шансы стать космонавтами
03:09Исследование: россияне стали есть больше икры в Новый год
02:59Врач рассказала о самых вредных для сна привычках
02:43В Москве трое мужчин провалились под лед
02:39Во Владивостоке установили причину крупного пожара в ТЦ "Максим"
02:27Саррадж призвал сформировать группу международных сил по защите Ливии
02:06Трамп отвергает обвинения по статьям импичмента
01:57В Пушкинском музее прокомментировали притязания Польши на ряд картин
01:56Директора украинского авиазавода уволили за фото в форме пилота ВКС
01:51В Юте несовершеннолетнего подозревают в убийстве четырех человек
01:37Демократы обосновали импичмент Трампу
01:34В госдепе придерживаются "умеренных" ожиданий от конференции по Ливии
Лента новостейМолния