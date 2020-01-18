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Киев не вправе выставлять условия по выборам в Донбассе, заявили в ДНР
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РИА Новости

Киев не вправе выставлять условия по выборам в Донбассе, заявили в ДНР

15:56 18.01.2020
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© Фото предоставлено пресс-службой парламента ДНРПредседатель Народного совета ДНР Владимир Бидёвка
Председатель Народного совета ДНР Владимир Бидёвка
© Фото предоставлено пресс-службой парламента ДНР
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Украинская власть не вправе выставлять никаких условий по проведению выборов в Донбассе, заявил РИА Новости председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Владимир Бидевка.
Ранее пресс-секретарь официального представителя Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в регионе Дарья Олифер заявила, что выборы в Донбассе можно проводить только тогда, когда "границы государства находятся под его полным контролем или контролем международных наблюдателей", иначе не существует никаких гарантий безопасности в день голосования. В Киеве считают, что "преждевременное проведение выборов или ненадлежащая подготовка" могут спровоцировать возобновление боевых действий. Кроме того, по мнению Олифер, выборы следует проводить после возвращения в регион всех беженцев.
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"В минских соглашениях четко все определено. Понятно стремление украинских властей взять раньше времени границу под контроль, чтобы устроить реальную резню и сведение счетов... Они не вправе выставлять никаких условий. Есть "формула Штайнмайера", есть минские соглашения, которых стороны должны четко придерживаться", - сказал Бидевка.
На прошлой неделе глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что выборы на неподконтрольных Киеву территориях "в идеале должны быть проведены параллельно с местными выборами в Украине осенью". По мнению дипломата, если в текущем году голосование не состоится, Киеву потребуется искать альтернативу минским соглашениям. При этом в ЛНР позже отметили, что позиция Пристайко полностью противоречит обязательствам Украины по "формуле Штайнмайера". Так, перед проведением выборов Киев прежде всего должен согласовать с Донбассом все правовые аспекты введения особого статуса для обеспечения его функционирования на постоянной основе.
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Президент России Владимир Путин также неоднократно подчеркивал, что никакой альтернативы этим договоренностям нет.
В декабре прошлого года лидеры "нормандской четверки" на встрече в Париже согласились, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском" формате. Согласно подписанному ими коммюнике, к концу марта 2020 года в Донбассе запланировано разведение сил в трех новых точках.
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Минские соглашения
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Ситуация в ДНР и ЛНРДарья ОлиферВадим ПристайкоВооруженный конфликт на востоке УкраиныДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМИД УкраиныВ мире
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