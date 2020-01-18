Киев не вправе выставлять условия по выборам в Донбассе, заявили в ДНР

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Украинская власть не вправе выставлять никаких условий по проведению выборов в Украинская власть не вправе выставлять никаких условий по проведению выборов в Донбассе , заявил РИА Новости председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Владимир Бидевка.

Ранее пресс-секретарь официального представителя Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в регионе Дарья Олифер заявила, что выборы в Донбассе можно проводить только тогда, когда "границы государства находятся под его полным контролем или контролем международных наблюдателей", иначе не существует никаких гарантий безопасности в день голосования. В Киеве считают, что "преждевременное проведение выборов или ненадлежащая подготовка" могут спровоцировать возобновление боевых действий. Кроме того, по мнению Олифер, выборы следует проводить после возвращения в регион всех беженцев.

"В минских соглашениях четко все определено. Понятно стремление украинских властей взять раньше времени границу под контроль, чтобы устроить реальную резню и сведение счетов... Они не вправе выставлять никаких условий. Есть "формула Штайнмайера", есть минские соглашения, которых стороны должны четко придерживаться", - сказал Бидевка.

На прошлой неделе глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что выборы на неподконтрольных Киеву территориях "в идеале должны быть проведены параллельно с местными выборами в Украине осенью". По мнению дипломата, если в текущем году голосование не состоится, Киеву потребуется искать альтернативу минским соглашениям. При этом в ЛНР позже отметили, что позиция Пристайко полностью противоречит обязательствам Украины по "формуле Штайнмайера". Так, перед проведением выборов Киев прежде всего должен согласовать с Донбассом все правовые аспекты введения особого статуса для обеспечения его функционирования на постоянной основе.

Президент России Владимир Путин также неоднократно подчеркивал, что никакой альтернативы этим договоренностям нет.