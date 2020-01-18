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Офис генпрокурора Украины ищет сто юристов без опыта в силовых органах
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РИА Новости

Офис генпрокурора Украины ищет сто юристов без опыта в силовых органах

15:50 18.01.2020 (обновлено: 15:55 18.01.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве
Здание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 18 янв - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины ищет 100 юристов, ранее не работавших в правоохранительных органах, сообщил генпрокурор Руслан Рябошапка.
"Мы ищем сто юристов, которые не работали в правоохранительных органах. Раньше, чтобы стать прокурором ГПУ, необходимо было пройти путь от низшего по уровню органа прокуратуры к высшему. Такой подход только больше провоцирует закрытость, кастовость системы, потерю ценностей, не способствуя профессионализму. Поэтому мы пошли новым путем и открываем двери всем специалистам в области права - адвокатам, судьям, юристам, ученым", - написал Рябошапка в блоге для издания "Украинская правда".
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По его словам, кандидатам необходимо будет доказать знания и умения применять законодательство, показать общие способности и пройти проверку на добропорядочность. Затем будет сформирован рейтинг тех, кто прошел эти этапы. Лучшие получат предложение пройти месячное обучение и стажировку.
Как отметил Рябошапка, в рамках реформы изменился и подход к системе выплаты зарплат: если ранее большая часть зарплаты состояла из премии, которую определяло руководство, то сейчас оклад стартует с 1,2 тысячи долларов с возможностью получения премии в 30%.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее подписал закон о реформе органов прокуратуры. Согласно пояснительной записке к документу, вместо действующей структуры органов прокуратуры предлагается провести аттестацию прокуроров и после этого сформировать новую структуру, куда войдут офис генерального прокурора (вместо Генпрокуратуры), областные прокуратуры (вместо региональных), окружные прокуратуры (вместо местных). Офис генерального прокурора начал работать 2 января.
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