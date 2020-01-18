Офис генпрокурора Украины ищет сто юристов без опыта в силовых органах

КИЕВ, 18 янв - РИА Новости. Офис генпрокурора Офис генпрокурора Украины ищет 100 юристов, ранее не работавших в правоохранительных органах, сообщил генпрокурор Руслан Рябошапка

"Мы ищем сто юристов, которые не работали в правоохранительных органах. Раньше, чтобы стать прокурором ГПУ, необходимо было пройти путь от низшего по уровню органа прокуратуры к высшему. Такой подход только больше провоцирует закрытость, кастовость системы, потерю ценностей, не способствуя профессионализму. Поэтому мы пошли новым путем и открываем двери всем специалистам в области права - адвокатам, судьям, юристам, ученым", - написал Рябошапка в блоге для издания "Украинская правда"

По его словам, кандидатам необходимо будет доказать знания и умения применять законодательство, показать общие способности и пройти проверку на добропорядочность. Затем будет сформирован рейтинг тех, кто прошел эти этапы. Лучшие получат предложение пройти месячное обучение и стажировку.

Как отметил Рябошапка, в рамках реформы изменился и подход к системе выплаты зарплат: если ранее большая часть зарплаты состояла из премии, которую определяло руководство, то сейчас оклад стартует с 1,2 тысячи долларов с возможностью получения премии в 30%.