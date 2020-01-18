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В Саратове в ДТП пострадали четыре человека
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РИА Новости

В Саратове в ДТП пострадали четыре человека

15:47 18.01.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 18 янв - РИА Новости. Легковой автомобиль в субботу врезался в столб в Саратове, в результате пострадали четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
ДТП произошло около 15.45 (14.45 мск) у дома №16А по улице Орджоникидзе.
"По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением и врезался в столб. В результате ДТП четверо человек, находившихся в автомобиле, доставили в больницу", - сказала собеседница агентства.
ГИБДД по факту аварии проводит проверку, обстоятельства происшествия уточняются, добавила она.
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