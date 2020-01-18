В Саратове в ДТП пострадали четыре человека

САРАТОВ, 18 янв - РИА Новости. Легковой автомобиль в субботу врезался в столб в Саратове, в результате пострадали четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
ДТП произошло около 15.45 (14.45 мск) у дома №16А по улице Орджоникидзе.
"По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением и врезался в столб. В результате ДТП четверо человек, находившихся в автомобиле, доставили в больницу", - сказала собеседница агентства.
ГИБДД по факту аварии проводит проверку, обстоятельства происшествия уточняются, добавила она.