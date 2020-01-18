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По Берлину в рамках акции протеста прошла колонна сельхозтехники
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РИА Новости

По Берлину в рамках акции протеста прошла колонна сельхозтехники

15:38 18.01.2020
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© РИА Новости / Ангелина ТимофееваКолонна сельхозтехники прошла через центр Берлина в рамках акции протеста 
Колонна сельхозтехники прошла через центр Берлина в рамках акции протеста 
© РИА Новости / Ангелина Тимофеева
БЕРЛИН, 18 янв - РИА Новости. Колонна сельхозтехники прошла через центр Берлина в рамках акции протеста против политики правительства ФРГ в области сельского хозяйства, передает корреспондент РИА Новости.
Колонну поддерживают участники митинга, который начался в центре Берлина. Они машут зелеными флагами и разворачивают плакаты, которые призывают правительство принять действенные меры для защиты экологии и поддержки аграрной промышленности.
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По данным организаторов, в митинге примут участие не менее 15 тысяч человек. 150 тракторов прибыли в Берлин из соседней земли Бранденбург. В первой половине дня организаторы передали ноту протеста представителям правительств более чем 70 стран, которые приехали в Берлин для участия в глобальном форуме питания и агрокультуры (GFFA). В этом году его темами стали обеспечение продовольствия в мире и благоприятного для климата сельского хозяйства. Организаторы считают, что правительство ФРГ несет ответственность за закрытие 130 тысяч фермерских хозяйств с 2005 года.
В Берлине проходит международная сельскохозяйственная выставка "Зеленая неделя" (Grüne Woche), в ней участвует более 1800 компаний. Страной-партнером в этом году выступает Хорватия. Российскую делегацию на "Зеленой неделе" возглавляет министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. В прошлом году форум посетили около 400 тысяч человек.
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