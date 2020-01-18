По Берлину в рамках акции протеста прошла колонна сельхозтехники

По данным организаторов, в митинге примут участие не менее 15 тысяч человек. 150 тракторов прибыли в Берлин из соседней земли Бранденбург. В первой половине дня организаторы передали ноту протеста представителям правительств более чем 70 стран, которые приехали в Берлин для участия в глобальном форуме питания и агрокультуры (GFFA). В этом году его темами стали обеспечение продовольствия в мире и благоприятного для климата сельского хозяйства. Организаторы считают, что правительство ФРГ несет ответственность за закрытие 130 тысяч фермерских хозяйств с 2005 года.