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Депутат оценила идею законодательно закрепить поддержку молодых отцов
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РИА Новости

Депутат оценила идею законодательно закрепить поддержку молодых отцов

15:33 18.01.2020
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© Fotolia / KostiaОтец и сын
Отец и сын
© Fotolia / Kostia
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Зампредседателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина поддерживает идею законодательно закрепить поддержку молодых отцов, по ее мнению, когда отцы ощутят, что их рассматривают на равных с матерями, возможно, почувствуют большую ответственность за семью.
Ранее главный репродуктолог Минздрава Олег Аполихин предложил закрепить поддержку молодых отцов в российском законодательстве. В интервью радиостанции "Говорит Москва" Аполихин отметил, что роль мужчин в вопросе повышения рождаемости недооценена, уточнив, что молодой отец "должен иметь приоритет": уволить его должно быть очень сложно, а взять на работу выгодно. Репродуктолог также подчеркнул, что воспитание молодых мужчин и профилактика их здоровья может стать существенным фактором в вопросе повышения рождаемости.
"Все, что в поддержку отцов, семей, все это принимается положительно, потому что без отца семьи не будет… Мы должны на равных рассматривать обоих родителей. Мы должны сегодня как можно больше внимания уделить и отцу. Когда они это почувствуют, то они, может, и из семей не будут уходить, ответственность больше почувствуют за семью… Пока о законопроекте речи нет, но все к этому идет", - сказала Вторыгина РИА Новости.
Депутат уточнила, что в России в вопросах семьи принято больше говорить о женщине, но темы, которые поднимают мужчины через общественные организации, говорят о том, что об отце нередко незаслуженно забывают.
"Все, что касается репродуктивного здоровья папы, работоспособности, работы папы постоянной, зарплаты. Все эти положительные тенденции для пап – это только позитивно должно восприниматься. Потому что это был и есть отец семейства. Будет у отца хорошее здоровье, будут хорошие здоровые дети. Будет у отца хорошие работа и зарплата, его дети не будут ни в чем нуждаться. Может быть, нам никаких пособий будет не нужно, нам нужно, чтобы у наших семей была достойная работа и достойная зарплата, они сами будут решать свои проблемы", - подчеркнула Вторыгина.
Молодая семья на прогулке
15 января, 19:56
"Выйти из ловушки". В России кардинально меняется поддержка семьи
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Елена ВторыгинаГосдума РФРоссияОбщество
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