Депутат оценила идею законодательно закрепить поддержку молодых отцов

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Зампредседателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Зампредседателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина поддерживает идею законодательно закрепить поддержку молодых отцов, по ее мнению, когда отцы ощутят, что их рассматривают на равных с матерями, возможно, почувствуют большую ответственность за семью.

Ранее главный репродуктолог Минздрава Олег Аполихин предложил закрепить поддержку молодых отцов в российском законодательстве. В интервью радиостанции "Говорит Москва" Аполихин отметил, что роль мужчин в вопросе повышения рождаемости недооценена, уточнив, что молодой отец "должен иметь приоритет": уволить его должно быть очень сложно, а взять на работу выгодно. Репродуктолог также подчеркнул, что воспитание молодых мужчин и профилактика их здоровья может стать существенным фактором в вопросе повышения рождаемости.

"Все, что в поддержку отцов, семей, все это принимается положительно, потому что без отца семьи не будет… Мы должны на равных рассматривать обоих родителей. Мы должны сегодня как можно больше внимания уделить и отцу. Когда они это почувствуют, то они, может, и из семей не будут уходить, ответственность больше почувствуют за семью… Пока о законопроекте речи нет, но все к этому идет", - сказала Вторыгина РИА Новости.

Депутат уточнила, что в России в вопросах семьи принято больше говорить о женщине, но темы, которые поднимают мужчины через общественные организации, говорят о том, что об отце нередко незаслуженно забывают.