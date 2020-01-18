Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-18T16:52+0300
https://ria.ru/20200118/1563579260.html
СМИ: в московском аквапарке четырехлетнюю девочку засосало в трубу
https://cdn25.img.ria.ru/images/113804/95/1138049593_0:48:2500:1454_1036x0_80_0_0_16adb5ab10e3a9c3234fd3a09a9c3155.jpg
РИА Новости

СМИ: в московском аквапарке четырехлетнюю девочку засосало в трубу

15:27 18.01.2020 (обновлено: 16:52 18.01.2020)
32856
© Fotolia / ChiccoDodiFCБассейн
Бассейн
© Fotolia / ChiccoDodiFC
Бассейн. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В московском аквапарке четырехлетняя девочка получила сильные гематомы после того, как ее нога попала в сливную трубу, сообщает "Регион онлайн" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В момент инцидента ребенок купался в бассейне вместе с родителями. Девочку удалось быстро достать из воды, после чего родные отвезли дочь в больницу.
О состоянии пострадавшего ребенка не сообщается.
По данным телеканала РЕН ТВ, инцидент произошел в аквапарке на территории комплекса "Лужники".
Коридор в больнице
13 января, 07:18
Подросток, пострадавший в новосибирском аквапарке, умер в больнице
615504325544
Обсудить 11
МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Видать ещё лимит жертв не выбрали. Другого объяснения у меня нет, почему не проводят полного инспектирования этих объектов. Это уже который случай по свей стране и всем всё пофиг.
18 января, 15:49
Никита Ермаков
1100205
Рекомендуем
Пустые парты в школьном классе
Одноклассники рассказали о школьнике, избившем учительницу в Москве
Колокольня Домского кафедрального собора в Риге в Латвии
"Время латышей ушло": жители Риги возмутились из-за русского языка
Варшава
Польша заявила права на ряд произведений искусства в России
Морозы в Новосибирске
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в Центральной России
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков оценил реакцию Помпео на отставку правительства России
Владимир Путин
Путин назвал выступающих против поддержки семей моральными уродами
Немецкое письмо 1943 года, найденное на чердаке старого дома в Эммаусе, Тверская область
"Из одного ужаса в другой": под Тверью нашли письмо немецкого солдата
Владимир Путин: Мы заткнем рот тем, кто пытается переиначить историю
Путин пообещал заткнуть "поганый рот" тем, кто переписывает историю
Динозавры
Ученые назвали причину гибели динозавров
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
На Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу
Выставка Томас Гейнсборо в ГМИИ им. А.С. Пушкина
В Пушкинском музее прокомментировали притязания Польши на ряд картин
Подготовка иордани к празднику Крещения в Челябинске
"Из крана тоже освященная?" Главные вопросы о крещенской воде
Украинский военно-транспортный самолет Ан-178
СМИ: украинское авиастроение оказалось в ловушке из-за санкций
Сирийская армия
Десятки боевиков при поддержке танков атаковали сирийскую армию
Выдача пенсии
В ПФР сообщили о росте пенсий на 18% к 2022 году
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:27Тимошенко заявила о начале процесса "ликвидации" Украины
06:25У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,0
05:27СМИ: одного из советников Трампа по России отстранили от работы
05:23Помпео встретится с представителями ЕС, Египта, Турции, Германии и ОАЭ
05:05Сирийские школьники в Латакии получили сладости от российских военных
04:44Мадуро объяснил провалы политики Трампа в отношении Венесуэлы
04:42Ученые заявили об опасности рыбных палочек и "сурими"
03:30Трамп раскритиковал идею о строительстве "морской стены" в Нью-Йорке
03:10Врачи ЦПК: увлечение гаджетами резко снижает шансы стать космонавтами
03:09Исследование: россияне стали есть больше икры в Новый год
02:59Врач рассказала о самых вредных для сна привычках
02:43В Москве трое мужчин провалились под лед
02:39Во Владивостоке установили причину крупного пожара в ТЦ "Максим"
02:27Саррадж призвал сформировать группу международных сил по защите Ливии
02:06Трамп отвергает обвинения по статьям импичмента
01:57В Пушкинском музее прокомментировали притязания Польши на ряд картин
01:56Директора украинского авиазавода уволили за фото в форме пилота ВКС
01:51В Юте несовершеннолетнего подозревают в убийстве четырех человек
01:37Демократы обосновали импичмент Трампу
01:34В госдепе придерживаются "умеренных" ожиданий от конференции по Ливии
Лента новостейМолния