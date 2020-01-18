СМИ: в московском аквапарке четырехлетнюю девочку засосало в трубу

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В московском аквапарке четырехлетняя девочка получила сильные гематомы после того, как ее нога попала в сливную трубу, сообщает "Регион онлайн" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В момент инцидента ребенок купался в бассейне вместе с родителями. Девочку удалось быстро достать из воды, после чего родные отвезли дочь в больницу.
О состоянии пострадавшего ребенка не сообщается.
По данным телеканала РЕН ТВ, инцидент произошел в аквапарке на территории комплекса "Лужники".