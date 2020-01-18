В киевском СИЗО нет отопления, сообщили в секретариате омбудсмена

КИЕВ, 18 янв - РИА Новости. Секретариат уполномоченного Секретариат уполномоченного Верховной рады по правам человека с представителями общественной организации "Украинский центр предотвращения пыток" провели мониторинговый визит в киевский следственный изолятор, в ходе которого было установлено, что в некоторых камерах нет отопления, выбитые окна завешены одеялами, кроме того, не всем заключенным хватает спальных мест, сообщила в субботу пресс-служба секретариата.

"В отдельных камерах следственного изолятора до сих пор отсутствуют стекла и не работает система отопления. Поэтому заключенным приходится закрывать окна одеялами и спать в верхней одежде. По требованию мониторинговой группы указанный недостаток был немедленно устранен работниками учреждения", - указывается на сайте.

Кроме того, в ходе проверки были выявлены факты, когда заключенные не были обеспечены спальным местом, "в связи с чем они вынуждены спать по очереди или на полу камеры, что является грубым нарушением при размещении лиц в следственном изоляторе". Отмечается, что при этом в новом корпусе СИЗО есть камеры, которые находятся в образцово-показательном состоянии и не используются.

Большинство камер не обеспечены надлежащим освещением, вентиляцией и питьевой водой, на стенах многих камер обнаружен грибок.