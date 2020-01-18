В Перми нашли виновных в обучении кадетов разгонять митинги

УФА, 18 янв - РИА Новости. Специальная комиссия департамента образования Специальная комиссия департамента образования Перми после проверки информации об обучении детей в кадетской школе отбивать атаки протестующих выяснила, что два учителя самостоятельно придумали использовать щиты в тактической игре, что недопустимо на подобных занятиях, сообщает пресс-служба городской мэрии.

После того, как в Facebook пользователь Виталий Ковин опубликовал фотографии и видео с занятий класса кадетской школы в Перми, где детей обучают держать щиты, отбивая атаки протестующих, директор учреждения заявила, что это была тематическая игра в рамках дополнительной профессиональной подготовки.

По данным пермской мэрии, 18 января глава Перми Дмитрий Самойлов и министр образования Пермского края Раиса Кассина провели совещание по ситуации в школе, на которое была приглашена и директор школы Наталья Шафранова.

"По информации начальника департамента образования Людмилы Сериковой, в школе для учеников с 5 по 11 класс действуют кадетские классы. Родители детей дают письменное согласие на проведение и участие ребенка в практических и теоретических занятиях, участие в тактических играх, занятиях по общей физической подготовке и рукопашному бою по программе основ военной подготовки в рамках дополнительного образования детей", - сообщает пресс-служба администрации города, отметив, что дважды в год в рамках дополнительных занятий в 6-7 классах проводятся тактические игры на местности, на которых отрабатываются навыки защиты.

"Вместе с тем, оперативная проверка показала, что учебная ситуация на занятии 17 января была смоделирована с нарушениями: учителя ОБЖ и физкультуры самостоятельно внесли в отработку навыков защиты технические средства, что недопустимо на подобных занятиях", - говорится в сообщении мэрии.

По итогам совещания глава Перми поручил создать межведомственную комиссию, пригласив представителей министерства образования края, городского совета родителей и детского омбудсмена для проведения всесторонней служебной проверки по факту ненадлежащей организации дополнительного занятия в школе.