Водолацкий заявил о необоснованности обвинений Грузии и Украины

"Во-первых, это (заявление Украины и Грузии – ред.) неправда. Это из ряда вон выходящее заявление, которое не подтверждается никакими ни действиями, ни решениями. Это очередное желание выискивать какие-то нюансы, на которых можно построить антироссийскую политику. И вот сегодня мировому сообществу показывают, что мы хотим проводить спасательные операции, а вот такая Россия бесчеловечная не дает возможности это делать… Если бы что-нибудь случилось, то Россия первая пришла бы на помощь и Грузии, и Украине при проведении спасательных операций, особенно если бы дело касалось человеческих жизней", - сказал Водолацкий.
"Такие заявления показывают, что международные отношения Украины находятся пока на очень низком уровне, у них нет программы, нет стратегии, нет целей. Поэтому происходят такие неадекватные действия", - считает депутат.
"Мы неоднократно заявляли, что право народа, выбор, с кем быть, с кем дружить, никто не имеет права вмешиваться ни силовыми методами, ни какими-то другими манипуляциями. Поэтому абхазский народ выбрал свой путь жизни без Грузии, ну а Грузии это не нравится, поэтому здесь опять пытаются Россию пристегнуть к этому вопросу", - заключил Водолацкий.