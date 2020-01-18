Водолацкий заявил о необоснованности обвинений Грузии и Украины

"Во-первых, это (заявление Украины и Грузии – ред.) неправда. Это из ряда вон выходящее заявление, которое не подтверждается никакими ни действиями, ни решениями. Это очередное желание выискивать какие-то нюансы, на которых можно построить антироссийскую политику. И вот сегодня мировому сообществу показывают, что мы хотим проводить спасательные операции, а вот такая Россия бесчеловечная не дает возможности это делать… Если бы что-нибудь случилось, то Россия первая пришла бы на помощь и Грузии, и Украине при проведении спасательных операций, особенно если бы дело касалось человеческих жизней", - сказал Водолацкий.