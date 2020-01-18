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2020-01-18T14:55+0300
https://ria.ru/20200118/1563578515.html
Водолацкий заявил о необоснованности обвинений Грузии и Украины
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РИА Новости

Водолацкий заявил о необоснованности обвинений Грузии и Украины

14:54 18.01.2020 (обновлено: 14:55 18.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Заявление Украины и Грузии о том, что Россия якобы препятствует проведению морских спасательных операций, не подтверждается ни действиями, ни решениями, сказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Ранее Украина и Грузия заявили Международной морской организации (International Maritime Organization, IMO) о неправомерной деятельности РФ, которая якобы препятствует поисково-спасательным операциям в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.

"Во-первых, это (заявление Украины и Грузии – ред.) неправда. Это из ряда вон выходящее заявление, которое не подтверждается никакими ни действиями, ни решениями. Это очередное желание выискивать какие-то нюансы, на которых можно построить антироссийскую политику. И вот сегодня мировому сообществу показывают, что мы хотим проводить спасательные операции, а вот такая Россия бесчеловечная не дает возможности это делать… Если бы что-нибудь случилось, то Россия первая пришла бы на помощь и Грузии, и Украине при проведении спасательных операций, особенно если бы дело касалось человеческих жизней", - сказал Водолацкий.

Ранее пресс-служба офиса украинского президента Владимира Зеленского сообщила, что меры по уменьшению напряженности в двухсторонних отношениях с РФ предлагаются в рамках проекта стратегии национальной безопасности Украины.
Поисково-спасательные катера
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По данным пресс-службы, Совет национальной безопасности и обороны в пятницу рассмотрел проект стратегии национальной безопасности Украины, приоритетными направлениями которого являются обеспечение независимости и государственного суверенитета, развитие человеческого капитала, европейская и евроатлантическая интеграция, а также восстановление территориальной целостности страны. Зеленский заявил, что данное заседание имеет консультативно-совещательный характер и предложил всем участникам заседания в течение недели детально проработать проект стратегии и подать свои предложения.

"Такие заявления показывают, что международные отношения Украины находятся пока на очень низком уровне, у них нет программы, нет стратегии, нет целей. Поэтому происходят такие неадекватные действия", - считает депутат.

Водолацкий пояснил, что Грузия, в свою очередь, предпринимает такие действия, потому что пытается "вернуть в правовое поле" Абхазию и Южную Осетию и хочет "вставить свои пять копеек" на фоне тех событий, которые происходят сегодня в Абхазии.

"Мы неоднократно заявляли, что право народа, выбор, с кем быть, с кем дружить, никто не имеет права вмешиваться ни силовыми методами, ни какими-то другими манипуляциями. Поэтому абхазский народ выбрал свой путь жизни без Грузии, ну а Грузии это не нравится, поэтому здесь опять пытаются Россию пристегнуть к этому вопросу", - заключил Водолацкий.

Абхазия вскоре после распада СССР заявила о независимости от Тбилиси. Грузия 14 августа 1992 года ввела в Абхазию войска, но встретила вооруженное сопротивление со стороны местных ополченцев и пришедших им на помощь добровольцев. Операция по освобождению абхазской столицы длилась 11 дней. Двадцать седьмого сентября 1993 года абхазские войска освободили Сухум. Вооруженный конфликт завершился 30 сентября 1993 года.
Вид на город Тбилиси
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В Грузии заявили о готовности к диалогу с Абхазией и Южной Осетией
В ночь на 8 августа 2008 года Грузия обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
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